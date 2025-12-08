4.4億社會情緒計畫救得了校園霸凌？ 劉書彬：本學期剛上路續盯成效

校園大小紛擾都可能影響當事人與相對人一生。圖僅示意校園生活，非指涉任何學校。（示意圖／方萬民攝）

民眾黨立委劉書彬今（8）日表示，預防「校園霸凌」的重點在於「預防勝於補救」，像教育部最近在推動的「社會情緒」計畫就有關注這點；而萬一校園發生霸凌時到底如何求助並減少二次傷害，即時應變與通報機制也務必完善並在平時確實演練，讓師長和校方面對類似問題能有明確有效的處理依循。

近期民進黨立委賴瑞隆8歲兒子被爆出在校涉嫌霸凌多名同學，比方對一名女同學怒譙「敢出來就打你」並把人堵在廁所12分鐘，受害女生家長淚訴校方延遲通報，並直斥且賴瑞隆太太態度不佳。由於賴瑞隆是2026高雄市長接班「大熱門」又被控處理牛步遲遲不願向當事受害者及家長道歉，事件經媒體披露後爆開為多日來各界熱議焦點。

賴瑞隆眼見事情一發不可收拾，近日兩度公開出面道歉並連繫受害女生家長見面，親自表達歉意之餘也初步獲得相對人家長諒解，賴瑞隆更在7日召開的記者會上哽咽落淚，喊出將安排兒子離開原校，轉學並尋求專業特教心理諮商協助。

身為立法院教育文化委員會召委的劉書彬則對此示警，撇開名人之子角色，校園霸凌早已是必須直面的老問題，而政府這幾年似乎有注意到這點。她攤開教育部2025年展開「教育部社會情緒學習中長程計畫」的第一期五年計畫直指，裏頭砸了新台幣4.4億直面「社會情緒」這項人人都需修養的課題，以大量課程與培育人才庫等方式，高舉提升師生情緒健康與培養抗壓能力為核心目標，要就聯結在地經驗、孵育人才培力、建構學校文化、整合跨系統及推廣傳播等面向著手，讓師生從自我理解、同理心、人際技巧與決策能力逐步升級，目標最終要營造友善幸福校園，幫助學生全人發展。

劉書彬繼續指出，目前「社會情緒」計畫第一期上路還不到半年，自己會持續關注執行效果，讓學生們能在安全安心的環境中成長、學習。她重申面對霸凌「預防勝於補救」，因為學生是國家未來的主人翁，大家有責任打造校園為安全、溫暖的環境，支持學生成長。

民眾黨立委劉書彬（圖）認為教育部「社會情緒」學習計劃可能是一個扭轉教育現場霸凌問題不斷的解方。（圖／CTWANT攝影組）

民進黨立委賴瑞隆（圖）近期因愛子陷入霸凌風暴而「一個頭兩個大」。（圖／周志龍攝）

