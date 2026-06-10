4.4萬人連署反印度移工！勞動部回應了

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勞動部長洪申翰近日在立法院備詢時被問到印度移工進度時，他稱「今年有可能」，引發社會不滿，民眾在公共政策網路參與平台提案「應立即中止引進印度勞工」隨即獲得4萬4619人連署。（報系資料照）

勞動部長洪申翰近日在立法院備詢時被問到印度移工進度時，他稱「今年有可能」，引發社會不滿，民眾在公共政策網路參與平台提案「應立即中止引進印度勞工」隨即獲得4萬4619人連署，勞動部近日於該平台上仍未明確回應是否要中止與否，僅稱若要公告印度為新的移工來源國前提需包括企業端有需求、來源國的執行方案，能符合我方的要求等二前提，若未能達成要求，來源國開放就需審慎考量。

連署提出4大追求包括「無限期暫緩引進」、「公開治安風險報告」、「性別意識篩檢」、及「強制性法律責任追究」等4項建議措施，勞動部後來跟提案者聯繫後，後來提案者又補充應優先解決「失聯移工」管理崩盤問題，若連現有移工都無法有效管理，不應再開拓新來源國，應於移工入境前及入境後，強制實施台灣法律教育，並編列預算在移工熱區加強警力巡邏，確保國人生活安全環境，並應邀請對此案有疑慮公民團體、專家學者召開公聽會。

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針對公開治安風險報告、要求先降低我國失聯移工等，勞動部並未正面回應報告公布、性別意識篩檢或強制性法律責任追究等建議。

勞動部僅指出，政府一向高度重視失聯移工問題，透過強化查緝機制、推動逾期停留自行到案專案、以及源頭管理等多元措施，逐步降低失聯人數，未來仍會兼顧國內產業與實際需求，同步強化管理與輔導措施，及持續透過跨部會協作及研議精進相關作為，改善移工失聯情形。

勞動部僅重申，目前並無開放時間表，後續會審慎評估並嚴格把關，若企業端對印度移工無具體需求，或計畫未能符合我國相關要求及把關事項，勞動部不會貿然開放。

至於移工來源國評估，勞動部僅說，依相關程序評估，並將持續強化資訊公開，適時對外說明評估依據與政策規劃。未來亦將透過多元管道，廣納各界意見，包括公民團體及專家學者建言，以提升政策透明度與社會共識。

勞動部強調，將持續秉持兼顧國家發展、產業需求及社會安全原則，審慎推動移工政策，並持續精進管理制度，回應各界關切，就引進印度移工一事，目前沒有既定引進時間表。

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