4.5萬人爆了！全台最大「福山里」拆4里 「福檳」挨轟不吉利

高雄市左營區福山里，人口超過4.5萬人，是名副其實的「全台最大里」，將於2026年7月1日正式拆分為福山、福榮、福檳及福華四個新里。然而，這項調整卻因其中「福檳里」的命名引發居民不滿，認為名稱諧音近似「扶殯」，帶有不吉利的意味，進而掀起爭議。

高雄市左營區的福山里，作為全國人口最多的里，將於2026年7月1日正式拆分為福山、福榮、福檳及福華四個新里。（圖／高雄市左營區公所製）

部分被劃入「福檳里」的居民表達強烈反對，認為名稱不僅難聽，還與喪事聯想密切，質疑命名過程是否涉及黑箱操作。一名張姓里民更指出，居民在命名過程中完全沒有參與，並建議將名稱改為「福愛里」，因該區域內有重愛路及博愛路等具指標性的道路，能更具地理辨識度。

福山里的人口一度達4.5萬人，圖為2日左營區公所發放馬年春聯及小紅包。（圖／左營區公所臉書）

對於居民的反彈聲浪，左營區公所表示，「福檳里」名稱是基於該區原本的「福檳社區」而來，該社區已有50年歷史，且佔未來福檳里三分之一的面積，具有地方代表性。民政局則強調，命名過程經過「高雄市左營區里命名小組委員會」討論並決議，絕無黑箱操作。

面對民怨不斷，左營區公所已於社群平台徵詢民意，並表示將彙整各方意見，於2月底送交命名小組討論後報市府，再由內政部核定。區長蘇平福強調，所有命名選項均在評估範圍內，包括「福愛里」等建議。

左營區公所將在7月1日正式拆分為福山、福榮、福檳及福華四個新里。（圖／左營區公所提供）

此外，里內學校名稱與行政區劃不符的問題也成為爭論焦點。福山國中、小並不位於福山里。對此，蘇平福解釋，由於這些學校是後期設立，早年屬於福檳社區範圍，因此名稱未能與行政區劃一致。

福山里里長葉德龍則為「福檳」名稱緩頰，強調該名稱承襲自歷史悠久的福檳社區，具有文化意涵。區公所也呼籲民眾理性表達意見，並期待與居民共同尋求最合適的命名方案。

