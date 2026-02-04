4-6月出國「合理團費」出爐！日本降1成 飛韓國CP值最高

記者蔣季容／台北報導

品保協會今（4）日公布4月至6月各線旅行團合理參考價格。（圖／記者蔣季容攝影）

今年計畫出國的民眾注意！品保協會今（4）日公布4月至6月各線旅行團合理參考價格，國人最愛去的日本因機位及飯店供應充足，整體團費比去年同期降低10%左右。另外台幣兌換韓幣有優勢，趁此時前往韓國旅遊CP值最高。

品保協會指出，日本進入旅遊旺季，除北海道、東北，較上季調降外，其他地區大約調漲1000至2000元左右。機位及飯店供應充足，整體團費比去年同期降低10%左右。以5天行程為例，日本團合理價格約落在3.2萬至6.2萬元之間，價格依飯店等級、行程內容不同而有所差異。

韓國方面，3月底至4月為熱門賞櫻旺季，截至2025年第4季旅行團銷量已高達65%，目前可售機位所剩不多，是近年賞櫻期間銷售速度最快的一年。因票價下跌，與去年同期相比，首爾跌幅15.5%、釜山跌幅24.1%、濟州島跌幅18.9%。另外台幣兌換韓幣有優勢，趁此時前往旅遊最划算，合理團費落在1.4萬至3.3萬，CP值最高。

東南亞部分，漲幅約1至3%，受油價波動影響導致燃料稅金持續高漲影響。其中長灘島因無直飛航班，成本較高，漲幅約5至10%。泰國4至6月通常是旅遊旺季及潑水節，氣溫相對舒適適合旅遊，價格變動性較大，5天團費合理價格約2.4萬至3.2萬。

越南方面，北越整體降幅約10%左右，中越持平，富國島調降5%左右，芽莊因為熱度有稍微降溫，調幅比較多，大約降15%左右。5至6天合理團費約1.4萬至4.6萬。另外富國太陽航空3月29日至4月11日出發有促銷票價活動。

至於歐洲線，4至6月的夏季歐洲市場系列團體買氣不旺，與去年同期相比，漲幅約5至7%。以英國為例，10天行程團費約11萬至14萬；義大利11天約11萬至13萬；德國10天則約10萬至13萬。

紐澳線4至6月為當地秋季，最適合旅遊的季節。航空公司機位較上季穩定，5月及6月有優惠票價促銷。相較去年同期，澳洲降幅7%以上（反映匯率），紐西蘭降幅3% （反映匯率）。以東澳全覽9天旅行來說，團費約7至10萬；10天紐西蘭南北島團費則約11至14萬。

美加線自今年1月份開始，美國針對11個國家公園調高門票外，對外國遊客加收每人100美金入園費，團費因此高漲，恐降低部分國人出遊意願，目前仍持續觀察後續影響。

另外，6月11日起「2026 FIFA世足賽」於美國、加拿大、墨西哥三國共計16城市開打，勢必影響遊覽車、飯店等旅遊資源的取得，造成團費調漲，原本的旅遊旺季受影響的程度，尚無法估算。與去年同期相比，受匯率、門票、旺季報價影響，4至5月份因促銷，漲幅約3%，6月份漲幅高達約10%。以美西9至10天，團費約9.5至12萬。

