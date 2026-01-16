4.6萬戶受影響！基隆麥金路水管爆裂 修復卡關「復水時間延後」

昨(15)日基隆市安樂區麥金路，發生嚴重自來水幹管爆裂事故。因此台灣自來水公司緊急啟動停水及減壓供水措施，受影響用水戶超過4.6萬戶。 圖：基隆市政府／提供

[Newtalk新聞] 昨(15)日基隆市安樂區麥金路，發生嚴重自來水幹管爆裂事故。因此台灣自來水公司緊急啟動停水及減壓供水措施，受影響用水戶超過4.6萬戶，原訂今日下午4時完工並恢復供水，但施工過程中因螺絲無法緊密鎖合，需改裝不鏽鋼管並重新焊接，完工時間將需要延後，預估明日上午恢復供水

台灣自來水公司指出，昨日麥金路下方共埋設4支外覆混凝土水管，其中2支為口徑1200毫米水管，負責將八堵抽水站的原水輸送至淨水場；另2支為口徑1000毫米水管，供應自來水至用戶端。經查發現，其中1支輸送至用戶的水管發生漏水情形。

事後台水緊急展開搶修作業，啟動停水及減壓供水措施，其中停水戶數共計2萬6587戶、降壓供水用戶約2萬戶，總共受影響用水戶超過4.6萬戶。原訂今天下午4時完工並送水，但施工過程中因螺絲無法緊密鎖合，須改裝不鏽鋼管並重新焊接，完工時間因此延後。

台水一區處指出，為降低停水對居民生活影響，已規劃增設臨時取水點，並加派水車支援應急供水。目前已全面動員人力與機具投入搶修，目標於今日深夜完成修復作業，並於17日上午全面恢復供水。

