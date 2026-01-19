4.7星早餐店「老闆病倒了」！鐵門全是1物暖哭萬人

生活中心／周孟漢報導



台北通常被外界認定為台灣較冷漠的地區，不過近日卻有一處街頭流淌著暖意！1間早餐店因為老闆不適暫時休息，沒想到休業的這一週以來，原本冰冷的鐵門竟被滿滿的便利貼「攻陷」，並不斷祝福老闆早日康復，甚至寫下「沒有你的早上我都肚子餓」，引發萬人按讚，直喊「雖然這個世界破破爛爛，總會有人在縫縫補補」。

鐵粉字條湧現！「沒你早上都餓肚子」

1名網友在臉書粉專《路上觀察學院》發文，曬出台北中山區一間老字號早餐店、拉下鐵門的照片，鐵門上更是貼上一張公告，寫下「老闆身體不適休息」，由於這間早餐店實在太有人氣，因此有不少撲空的客人紛紛在門口貼上字條，「祝福老闆早日康復」、「早餐店每天帶給大家元氣，現在換我們替您加油」、「祝福老闆身體健康、早日康復，沒有你的早上，我都肚子餓」。

許多顧客紛紛留下紙條祝福。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）





4.7顆星名店！原PO直喊「老闆和老闆娘人一定不錯」



如此暖心的畫面，不禁令原PO感到欣慰，感性寫下「老闆和老闆娘人一定不錯」。事實上，這間早餐店在當地小有名氣，在Google評論有4.7顆星，以「極致CP值」聞名，評價相當好，不少網友都被他實惠的價格，以及老闆親切的態度所打動。





原PO感性寫下「老闆和老闆娘人一定不錯」。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）





文章吸1.1萬人朝聖！淚喊：世界破破爛爛，總會有人縫縫補補



文章出爐後，至今已吸引超過1.1萬人按讚，高喊「雖然這個世界破破爛爛，總會有人在縫縫補補」、「哇⋯⋯好成功的一間店」、「老闆肯定是好人，值得一生平安」、「老闆人一定很好，客人們一定也都很可愛。願大家都平安健康」、「感動到泛淚是正常的嗎？」、「早餐沒有這家不行，祝福老闆早日恢復健康活力」，其中也有不少人感慨，在忙碌冷漠的都市裡，這面充滿字條的「祝福牆」，證明了人與人之間最純粹的連結。





文章出爐後，至今已吸引超過1.1萬人朝聖。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）





