4.7萬起、捕1.2萬頭、13死230傷 日本2025年熊出沒事件創「三高」

[Newtalk新聞] 日本環境省6日公布統計數據，初步估算2025年4月至11月期間，全日本（不含北海道、九州及沖繩地區）熊出沒事件高達47,038起，遠超2023年同期的24,348起，創下2009年有可比數據以來的新高紀錄。同期，全日本的熊捕獲數（含北海道）達12,659頭，同樣超越2023年的9,276頭，創新高。傷亡方面，截至11月，共有230人遭熊襲擊受傷、13人死亡，也是2006年開始統計以來的最高值，凸顯熊害問題已成嚴重社會威脅。

環境省指出，熊出沒事件主要集中在東北地區，其中秋田縣以13,172起居首，其次為岩手縣9,270起、新潟縣3,265起及宮城縣3,056起。捕獲數方面，秋田縣以2,564頭最多，福島縣1,528頭、北海道1,369頭、山形縣1,279頭緊隨其後，全國共有6個道縣捕獲數超過1,000頭。按月統計，11月出沒事件達10,094起，遠高於2023年同月的3,700起，顯示熊活動在秋冬交接期仍異常活躍。

傷亡數據更令人震驚，2025年4月至11月間，秋田縣有66人遭襲、岩手縣37人、福島縣27人、新潟縣17人，僅11月就有33人受害、1人死亡。專家分析，熊害激增主因包括橡實、山毛櫸等堅果嚴重歉收，導致熊為覓食入侵人類聚居區；此外，全球暖化縮短熊冬眠期、鄉村人口老化及高齡化造成「里山」荒廢，也削弱人熊間的緩衝地帶。環境省數據顯示，熊分布範圍近年擴大1.3至1.4倍，個體數量估計達5萬至8萬頭，排名全球首位。

為因應熊害，環境省編列過去最大規模的62億日元預算，用於強化市區捕殺措施及監測系統，包括允許警方在市街地開槍捕熊，並向秋田縣等災區派遣自衛隊支援。日本政府同時修訂《鳥獸保護管理法》，啟動「緊急槍獵制度」，但生態專家及民間團體批評，獵殺行動可能忽略熊害根源，如食物短缺及環境變化，僅靠捕殺無法根治問題。

熊害問題引發社會高度關注，日本漢字能力檢定協會12月公布，「熊」字當選2025年度漢字，得票23,346票（總票數189,122票）。「熊」字首次獲選，反映熊出沒導致活動停辦、學校停課及人員傷亡等事件，嚴重影響民眾生活。

