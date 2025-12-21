4.8萬囤軍火？張文網購清單驚見「抗彈臂盾」臉書沒朋友LINE僅2聯絡人

社會中心／台北報導

張文19日於北捷台北車站及中山商圈投擲煙霧彈並隨機持刀傷人。（圖／翻攝畫面）

通緝犯張文（27歲）19日於北捷台北車站及中山商圈投擲煙霧彈並隨機持刀傷人，釀成包含其自身在內共4死11傷的慘劇。檢警調查發現，張男犯案前經過長達一年半的縝密籌畫，不僅頻繁網購戰術裝備與製作燃燒彈原料，其社交圈更極度封閉，社群軟體幾乎零互動，LINE通訊錄更僅存房東與房仲兩人。

台北市警局案發後立即成立專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦。經深入追查張文的平板電腦及數位足跡後，發現其對生存遊戲及軍事戰術裝備有深入研究，自2024年4月起，張男便透過蝦皮拍賣密集採購各類物資，採買清單包含戰術手套、半臉式防毒面具、抗彈臂盾，以及用於製作燃燒彈的工業酒精等危險物品，顯示其犯意已醞釀多時。

進一步調查顯示，張文於今年1月透過露天拍賣平台，又斥資4萬8千元向生存遊戲業者購買24顆仿美軍制式M18外觀的煙霧彈，單顆價格約2千元。雖經鑑識確認該批煙霧彈僅為生存遊戲用的玩具製品，其煙霧量、施放強度與持續時間皆遠不及軍用規格，但張男大量囤積的行為仍顯示其預謀製造大規模混亂的意圖。

針對張文極端的犯案心理，警方分析其人際網絡，發現張男生活處於極度邊緣化的狀態。其臉書帳號雖有註冊卻無任何貼文與好友，亦未追蹤使用時下流行的Instagram或Threads等社群平台；即便是通訊軟體LINE，其好友名單中也僅有房東與房仲兩名聯絡人。目前專案小組正持續釐清張男的確切犯案動機、資金來源及是否有其他共犯協助？以釐清、還原案件全貌。

