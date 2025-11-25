4.9顆星宜蘭「鹿爺爺農場」掰了！ 12月熄燈…家長大嘆「全台最乾淨」

鹿爺爺農場有水豚、山羊等可愛動物。翻攝鹿爺爺臉書



小朋友踏青的又少了一個好去處，Google評論擁有4.9顆星、高評價的宜蘭縣三星鄉「鹿爺爺農場」，近日無預警宣布將於12月1日熄燈，令不少旅客感到相當不捨。對此，有去過鹿爺爺的家長不捨表示，「兒子說鹿爺爺是全台灣去過最乾淨的農場。」

「鹿爺爺」近日臉書發文表示，「感恩您數年來的信賴與陪伴，讓園區及所有可愛動物充滿溫暖。衷心感謝您長期以來的支持與陪伴，這段時光因您的信任而變得格外珍貴。因園區調整規劃，本園區將於114年12月01日正式歇業，此後不再提供相關服務。園區最後營業日為11月30日。」

另外，根據《TVBS新聞網》報導，業者表示，經歷新冠疫情影響，國內旅遊開始不景氣，加上競爭對手不少，農場經營已快要四年時間，位置雖偏遠，不過回訪客人很多，對於歇業決定業者也說很捨不得。

「鹿爺爺」農場內動物不少，包括頗受歡迎的水豚、梅花鹿、跳跳羊、狐獴等可愛動物，還有豐富手作體驗。

得知即將歇業的消息，不少旅客不捨稱「兒子說鹿爺爺是全台最乾淨的農場，以後應該找不到了」、「謝謝鹿爺爺給我們很多快樂的回憶，謝謝員工總是很熱情跟溫暖的招呼」、「謝謝鹿爺爺把動物們照顧的很好」、「太難過了！超級好的農場，希望所有動物們都能一樣被好好飼養和安置」。

