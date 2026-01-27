4.99美元烤雞年賣1億隻！好市多遭控「無防腐劑」廣告不實 在美挨告集體訴訟

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

美式大型賣場好市多（Costco）遭2名消費者指控，年銷上億隻的科克蘭（Kirkland Signature）美式大烤雞（Rotisserie Chicken）涉不實廣告，已在加州南區聯邦地區法院提起集體訴訟。對此，好市多目前尚未正式回應。

好市多（Costco）年銷上億隻的科克蘭美式大烤雞遭消費者指控廣告不實（圖／資料照）

外媒報導指出，原告切爾諾夫（Anatasia Chernov）與強斯頓（Bianca Johnston）主張，好市多店內標示及官網內容「整體上給人『烤雞不含添加防腐劑』的印象」，但該產品卻含有具防腐功能的磷酸鈉（sodium phosphate）與卡拉膠（carrageenan）。原告認為，這與好市多宣稱的「無防腐劑」行銷訴求相互矛盾；若事先得知含有上述成分，便不會購買，或只願意以更低價格購買。

廣告 廣告

代表原告的阿爾梅達法律集團（Almeida Law Group LLC）加州管理合夥人格里菲斯（Wesley Griffith）表示，消費者理應會相信「無防腐劑」等清楚醒目的宣稱，並強調好市多的成分清單與行銷內容互相衝突，此案旨在追究其誤導消費者的責任。

據了解，好市多烤雞在美國售價4.99美元（約新台幣157元），自2020年以來每年銷量達1億隻，如今卻遭消費者指控廣告不實，引發關注。

更多FTNN新聞網報導

損失1200多萬！好市多一整車活龍蝦「半路消失」…FBI也介入調查 網笑：聖誕大餐太豪華

英批准中國「超級大使館」後 首相施凱爾啟程訪中：不必在美中選邊站

川普態度轉彎了！明州掃蕩移民釀2死 當地市長通話後證實：部分聯邦人員將撤離

