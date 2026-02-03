40分內連10起！舊金山大規模群震 USGS科學家示警了

美國加州舊金山灣區（San Francisco Bay Area）於當地時間周一（2日）上午，發生一連串密集地震。（圖／USGS）





美國加州舊金山灣區（San Francisco Bay Area）於當地時間周一（2日）上午，發生一連串密集地震，不僅在短時間內震動多次，甚至一度觸發加州海嘯警報系統，引發當地居民恐慌。

40分鐘內連發10起有感地震

根據《Daily Mail》報導，美國地質調查局（USGS）觀測紀錄，這場「群震」（Earthquake Swarm）始於美東時間上午9時27分一場規模3.8地震，隨後在短短40分鐘內，聖拉蒙（San Ramon）周邊地區接連記錄到10起具備一定規模的地震活動。

地震頻率在隨後兩小時內持續攀升，共出現超過19起規模2.5以上的地震，其中上午10時01分發生的一場規模4.2地震，震波更遠及舊金山、沙加緬度（Sacramento）及聖荷西（San Jose）。

交通受阻與居民恐慌

《San Francisco Chronicle》指出，舊金山市區的格倫帕克（Glen Park）和諾帕（Nopa）社區居民均反映感受到強烈震動，窗戶發出劇烈聲響，公共交通運行也一度受到干擾。

儘管此次中度地震啟動了國家海嘯預警中心（National Tsunami Warning Center）的警報系統，但官方隨後澄清，目前灣區並無遭受重大海嘯襲擊的危險。

「大地震」前兆？卡拉韋拉斯斷層受關注

此次震央聖拉蒙距離舊金山不到40英里（約64公里），且鄰近奧克蘭、康科德及聖荷西等人口稠密城市（總人口超過150萬人），該地位處卡拉韋拉斯斷層（Calaveras Fault）正上方，是龐大的聖安地列斯斷層系統（San Andreas Fault System）的主要分支，這次群震再次勾起當地人對「大地震」（The Big One）恐懼。

美國地質調查局（USGS）科學家警告，卡拉韋拉斯斷層若發生規模6.7以上的地震，將對東灣人口密集區造成毀滅性打擊，根據USGS 2015年一份報告預測，在2043年前該區域發生規模6.7以上地震的機率高達95%。

科學解析：神祕的「群震」成因

究竟為何會發生這種密集的群震？USGS坦言，目前科學界對於群震背後的確切機制仍有未解之謎，認為其形成原因與一般的「主震—餘震」序列不同。

USGS在聲明中表示「過去研究顯示，群震可能涉及某種額外的『誘因』，目前的領先理論認為，這可能與地底下流動的水或其他流體有關」。

科學家推測，地底深處的高壓水流可能沿著岩石裂縫移動，擠壓斷層兩側，導致斷層更容易滑動並觸發小規模地震，而這些小地震發生後會進一步撐開岩石路徑，讓更多水流滲入，從而引發更多連鎖反應。目前USGS仍在密切監測震動數據，以確認此次地震序列的後續走向。

