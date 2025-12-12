40分鐘內連4震襲日本青森！氣象廳：不屬「後發地震注意情報」對象

日本青森縣東方外海今（12）日上午接連發生地震，日本氣象廳資料顯示，自當地時間11時44分起約40分鐘內連續觀測到4起地震，最大規模達6.7，其中一震規模達5.7，震央皆位於青森縣東方外海一帶，氣象廳目前針對沿海地區發布海嘯注意報。另外，氣象廳說明，本次地震不屬於「後發地震注意情報」對象範圍內，不過民眾仍應確認地震防範措施。

根據《NHK》報導，氣象廳於當地時間12時50分召開記者會說明地震及海嘯情形。地震海嘯對策企劃官清本真司指出，本次的地震也是8日規模7.5地震發生以來多起規模6級左右地震中的一部分，研判目前地震活動屬較為活躍的狀態。

清本真司表示，目前已觀測到海嘯，在發布海嘯注意報的區域，海中及海岸附近都相當危險，呼籲民眾務必遠離海岸；由於潮流快速的狀態仍將持續，在注意報解除之前，請不要下海或靠近海岸。至於後續發展，他指出，若接下來海況就此趨於穩定，約1、2小時後有機會討論是否解除海嘯注意報。



清本真司說明，本次青森外海規模6.7的地震並不屬於「後發地震注意情報」的對象範圍內。根據氣象廳資料，所謂的「北海道、三陸外海後發地震注意情報」是指，當日本海溝、千島海溝一帶、從北海道根室外海到東北三陸外海的巨大地震預想震源域及其外側區域，發生規模7.0以上地震時，為提醒未來一週內發生更大規模「後發地震」風險可能升高而發布的資訊。本次地震未達相關標準，因而不在注意情報的發布範圍內。

