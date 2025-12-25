40分鐘救活英特爾！ 陳立武會見川普說了什麼？

路透廿四日報導，美國英特爾執行長（ＣＥＯ）陳立武八月七日遭總統川普點名指控「存在嚴重利益衝突，必須立即辭職」，一度使英特爾陷於無可挽救的境地。但幾天後陳立武就與川普在白宮會談四十分鐘，讓英特爾起死回生。

陳立武出任ＣＥＯ十個月來，股價反彈約百分之八十，漲幅竟超越同期的標普五百指數和輝達。搞政治從來不是六十六歲創投家陳立武的選項，此前也未曾與川普謀面。

陳立武三月入主英特爾前，在中國大陸有約六百項投資，其中部分更與大陸軍方有關，使他淪為川普的眼中釘。

廣告 廣告

遭川普點名後，英特爾及陳立武迅速爭取與川普會談的機會，八月十一日在白宮和川普密會，僅美國商務部長盧特尼克及財長貝森特與會。

川普最關切的是如何讓英特爾起死回生，陳立武對此早有準備，提出放棄根據美國晶片與科學法可獲的高額補貼，轉而接受更具政治性的方案，即以公司股權換取川普政府的資金支持。

最終川普政府承諾投資五十七億美元（約台幣一八一○億元），換取英特爾近百分之十股份，成為其最大單一股東。這筆交易被盧特尼克稱為「公平的交易」。

陳立武在會面前動用人脈，邀微軟和輝達的ＣＥＯ背書。他在會談中巧妙將個人敘事與美國利益綁定，成功化解對他「親中」的指控。

對上述報導，白宮發言人說，川普政府與英特爾達成的歷史性協議，是將半導體及其他關鍵製造業帶回美國的多個計畫之一。英特爾發言人也說，陳立武在參與華府事務上都擁有長期且深厚的資歷。

【看原文連結】

更多udn報導

不是金屬！機場1穿搭超母湯 苦主揭慘痛經驗

男星捲醜聞公布病歷 驚見「高劑量陽痿藥」處方

挖20年前台北跨年豪華卡司 網驚：化成灰都認得

一圖封神？女星開衩「肉色模糊」讓人噴鼻血