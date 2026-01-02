40名警力支援 ！BABYMONSTER小巨蛋演唱會加設13道安檢門

BABYMONSTER開唱，現場加設13道安檢門。（孫伊萱攝）

韓國女團BABYMONSTER第三次來台開唱，全新巡演「LOVE MONSTERS」今（2日）起連續兩天在台北小巨蛋登場，單場吸引1.2萬人入場，2場共有2.4萬人次朝聖， 由於之前發生恐攻事件，釀成4死、11傷，為確保演出安全，主辦單位「超級圓頂」全面提升維安等級，加設13道安檢門，並加強安檢程序，在進場高峰期，松山分局也特別加派40名警力支援，在外巡邏和交通指揮，提供民眾安全、安心的觀賞環境。

此外，演出前夕，台北市區已提前進入演唱會氛圍，小巨蛋天幕輪播演唱會影像，捷運站與車廂內同步播放相關歌曲與成員視覺，讓粉絲從出發途中便能感受到演出氣息。主辦單位攜手台北捷運公司及北捷遊憩公司，推出一系列期間限定應援規劃，包含捷運主題列車、捷運站廣播、臺北小巨蛋周邊應援牆、打卡廣告與應援樹等視覺裝置，並延伸至「貓空纜車」推出期間限定「寶怪」主題車廂，吸引粉絲駐足拍照，感受濃厚應援氛圍。

