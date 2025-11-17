40周年紀念 台北市夏氏宗親盛會歡聚一堂 共同譜寫禹祖新篇章

台北市夏氏宗親會40周年紀念盛會，歷史與精神共存，夏氏家族繁衍不息。（圖片來源／台北市夏氏宗親會）

台北市夏氏宗親會慶祝40周年慶典於11月15日在敘香園餐廳舉行，場面熱鬧非凡。

夏氏宗親40周年慶典 ，共享團結與尊宗精神。（圖片來源／台北市夏氏宗親會）

首先，前國民黨副主席夏立言、前三軍大學校長夏瀛洲上將、開平餐飲學校校長夏惠汶、立法委員李德維，以及夏氏宗親會理事長夏發凡等貴賓都出席了此次盛會。

夏發凡理事長、新會員夏家緯、夏玉春（夏發凡理事長妹妹）。（圖片來源／台北市夏氏宗親會）

在慶典上，理事長夏發凡發表了講話，他指出夏氏作爲中國歷史悠久的姓氏之一，源於夏朝，自始祖禹王立國，劃九州、鑄九鼎，至今已有四千三百多年的歷史。他強調了夏氏家族的“尊宗追遠、崇德報本”的精神，這也是夏氏宗親會成立和發展的基石。

夏氏外孫女楊子甄大提琴演奏。（圖片來源／台北市夏氏宗親會）

慶典上播放了大陸各地大禹後代的祝賀影片，大家一起努力，共同弘揚禹祖精神。此外，宗親會還特別制作了40周年特刊，記錄了歷屆理事長的照片和故事，展示了宗親會的發展歷程和團結精神。

同時，大會還安排了夏氏年輕宗親表演大提琴，悠揚的琴聲爲慶典譜寫了序章，象徵著夏氏家族的子孫綿延、繁衍不息。

慶典上還邀請了樓氏、孔氏宗親以及寧波、大陳等地的同鄉會成員前來參加，象徵著族群融合、共創新局。夏發凡在講話中感激祖輩們創立了宗親會，並表示今後應該積極推進會務，爲更多的宗親提供服務。

總的來說，這次慶典是夏氏宗親團結一心、弘揚禹祖精神的重要時刻。通過大家的共同努力，夏氏宗親會將繼續爲宗親們的繁榮和團結而努力。

