40噸垃圾棄置苗栗永和山水庫！ 源頭竟是竹科電子廠

苗栗縣永和山水庫近日被發現棄置約40公噸的垃圾，經環保及警方人員破袋檢查後，查出這些垃圾源自竹科電子廠及其周邊的移工宿舍非法棄置，相關人員已被通知到案，全案依廢棄物清理法偵辦中。

根據調查，該環保公司負責清運這些生活垃圾，但因數量不足無法送往焚燒處理，最終將垃圾轉交給下游的小包商，並被隨意丟棄在偏僻地區。警方已通知相關業者到案說明，並依據《廢棄物清理法》進行偵辦。

苗栗永和山水庫遭棄置40噸垃圾。（圖／縣議員陳光軒提供）

苗栗縣議員陳光軒表示，該地區的垃圾問題嚴重，並建議環保局評估設置智慧圍籬，以監控和防止未來的非法傾倒行為。縣長鍾東錦也要求追究環保公司的責任，認為電子廠和移工宿舍的業主應對垃圾清運的監督負起責任。

環保局表示，一旦地檢署完成證據蒐集，將要求相關業者儘速清除垃圾，並加強對垃圾處理的監管，以確保環境的整潔與安全。

