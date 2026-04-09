40坪預售屋翻身美式風質感宅，以飯店氣度演繹都會女子的美式風療癒日常
編輯 張若蓁｜圖片提供 大久空間設計有限公司
小編帶你看好宅
室內約40坪的預售屋，居住成員為一位事業有成的女性及其父母。大久空間設計以化繁為簡的手法梳理空間語彙，首先將建商原有格局調整為2+1房配置，再藉由灰色木皮與銀狐石材的鋪陳，勾勒出美式風格獨有的優雅氣度，為一家三口打造兼具飯店式質感與療癒氛圍的日常居所。
入室玄關原存在穿堂煞疑慮，設計師先透過灰色石紋明確落塵分野，再於盡頭處豎起一座收納鞋櫃，滿足收納需求的同時，也可視為屏風般的存在。櫃體不頂添設計，也創造空間呼吸的餘裕，光線自然透出，空間成狹長走向也不顯擁擠。開放式公領域延展居家環境尺度，與玄關銜接的餐廳，以一張六人大圓桌為中心，梳理順暢動線。在暖光照映下，與父母一銅用餐的溫馨情境悄然綻放。寬敞的客、餐廳尺度，由拆除一房所顯化而成。兩個空間之間，以一張沙發暗示分野，客廳電視牆由木質格柵襯底，白色石紋貼附其上，溫潤中又帶有一絲奢雅氣息。泡茶區天花由木質鋪敘，石紋長桌材質與電視牆呼應，提供從容品茗、閱讀的可能，也為親友聚會提供一處所在。
私領域規劃根據使用者習慣訂製，讓設計完美回應生活。主臥室色調更溫暖，藕色窗簾展現女屋主的溫柔氣息，而床尾立面櫃體，則以鍍鈦金屬、茶色玻璃調合衣櫃收納，在機能與美感之間取得平衡。主臥室內還特別增設一處多功能起居室，圓形天花挑高視覺，其餘機能全部沿牆規劃，讓渡出寬敞餘裕，不論是日常辦公還是運動健身，都可以輕鬆進行。孝親房設計則以純白為主，搭配雙動線設計，提亮行走動線，讓長輩在半夜可以安全通行，不必繞路前行。
小編的最愛
公、私領域之間，以一扇格柵門片作為分界，藉由格柵半穿透的特性，在滿足隱私需求的同時，也保留光線與視線流動的可能，使兩個場域之間仍維持自然連結，不顯封閉。
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