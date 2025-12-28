40多歲男吃薑母鴨「腦溢血」不治！營養師曝冬令進補「燒過仍殘留7成酒精」：3族群要少吃





冬至過後天氣轉涼，民眾習慣以麻油雞、薑母鴨、羊肉爐等料理暖身進補，但要注意低溫會使血管收縮，再加上高油、高鹽、刺激性補品，容易導致血壓飆升，誘發腦血管意外。

日前即有ICU護理師分享臨床案例，表示一名40多歲男子在食用薑母鴨後身體不適，送醫搶救後仍因腦出血不治。專家指出，這類食補不僅含酒精，油脂量也偏高，有心臟病、高血壓、高血脂病史的人都應該避免攝取，以免對心腦血管造成負擔。

日前有ICU護理師分享臨床案例，表示一名40多歲男子在食用薑母鴨後，出現後頸劇烈疼痛與視力模糊，本以為只是疲勞不適，結果在洗澡時突然昏倒，搶救後仍因腦出血不治。

而馬偕醫院營養師趙強也提醒，民眾常以為麻油雞、薑母鴨等料理，點火燒過就不含酒精，但研究顯示，即使火焰熄滅，料理中仍可能殘留高達75%的酒精。

他更指出，近1個月內心臟加護病房收治的多名心肌梗塞個案，發作前就都食用此類補品。由於麻油雞、薑母鴨、羊肉爐等食補不僅含有酒精，油脂量也偏高，有心臟病、高血壓、高血脂病史的人都應該避免攝取，以免對心腦血管造成負擔。

冬令「補過頭」，她口乾滿臉痘

不僅如此，冬季「補過頭」，也可能衍生其他毛病。台北慈濟醫院中醫部廖振凱醫師分享，有位35歲女性患者固定在門診調養身體，但近期卻出現臉部痘痘增多、皮膚發炎及口乾舌燥等症狀。

醫師問診發現，她連日食用含麻油、薑母的補湯，卻屬於「實熱體質」，過度進補反而助長體內火氣。調整飲食並以清熱解毒藥物調理後，症狀數日內改善。

廖振凱指出，滋補養身應符合個人體質與疾病狀況，不是「越補越好」。

中醫將體質區分為多種型態，其中虛寒與實熱最為常見：

●虛寒體質者怕冷、易疲倦、食慾差，可適量選用肉桂、乾薑等溫補食材，或在醫師指導下使用十全大補湯，促進循環並改善畏寒。 ●實熱體質者常見面紅心煩、口乾舌燥、長痘痘，一般不需額外進補，可選擇白木耳、百合等滋陰食材，以平衡燥熱。

廖振凱提醒，錯誤進補可能導致上火、失眠、便祕等不適。感冒患者、自體免疫疾病患者、慢性病族群及孕婦更應該謹慎，避免加重病情。而他也推薦平和溫潤、適合大多數民眾的「四神湯」，食材包括山藥、茯苓、芡實、蓮子等，屬於平補、健脾益氣、調理腸胃的溫和補品，適合多數民眾在冬季食用。

延伸閱讀： 七旬翁血糖值飆300，服中藥3月降到正常值！中醫師大推「1藥膳」有效降血糖：全家大小都能吃

五原則健康進補

國民健康署也提醒，許多冬令補品含高油、高鹽、高熱量，容易造成慢性病惡化

。成人每日食鹽攝取不宜超過6公克，但國人6成以上超標；蔬菜與水果攝取量不足者，則分別接近8成及9成。

國健署建議，進補應掌握「原型食材、適量油鹽、均衡飲食」，可選擇清燉湯底、多蔬菜、低脂肉類、減少加工食品，並控制主食份量，兼顧營養與健康。另外，飲食要依循「我的餐盤」策略，確保全穀雜糧、蔬果、乳品及堅果攝取充足，才能真正補出健康。

冬季進補健康提醒

心血管疾病患者禁食清單 1. 油脂適量：控制麻油、油脂攝取，避免心血管負擔

2. 天然調味：用薑片、蔥花、蒜末增香，減少鹽及高湯塊

3. 原型食材優先：多選新鮮蔬菜、全穀雜糧，少加工食品

4. 主食聰明搭配：鍋物根莖類視為部分主食，控制份量

5. 補足蔬果：每日確保足量蔬菜與當季水果，攝取維生素與膳食纖維

小提醒：冬季進補應依體質與疾病狀況調整，勿盲目跟風。心血管疾病、慢性病、孕婦及兒童需特別注意。可搭配「四神湯」等平和溫補食材，溫暖身體又不傷身。

