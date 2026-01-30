40天騙走女富婆 2170萬 5車手這下完了

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄一名姜姓女富婆誤信投資詐騙，40天內陸續被詐騙集團派來的5名車手騙走2170萬元，姜女警覺上當時錢早已不去知向，5名涉案車手落網後被依詐欺罪判刑1年至2年8月不等刑期，另須賠償女富婆所有損失。

判決指出，2023年4月，家住鼓山區的姜姓女富婆上網看到投資心得分享，她好奇與對方連絡後，詐騙集團以LINE暱稱「欣誠APP客服」向姜女佯稱可參與投資股票獲利，姜女心動同意，詐團於同年5月指派李姓女車手擔任外派經理，到姜女住處收取230萬元的投資款。

第一筆詐騙金額入帳後，詐團見肥羊上鉤，陸續再指派林姓、蔡姓等多位車手到姜女家中收取投資款項，短短40天內，姜女就被騙走2170萬元，等到她查覺不對勁報案，由警方埋伏在她家將車手約出逮捕，姜女的錢早已不知去向。

李女等人落網後坦承犯行，還向法官求情說自己也是找工作被騙，自己沒有賺到半毛錢，但說詞不被採信，高雄地方法院依詐欺罪各判李女等5位車手1年至2年8月不等刑期；姜女另提民事求償，李女等人也說自己賠不起這麼多錢，但仍被法官判賠2170萬元。

