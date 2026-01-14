40年前就弄丟！貴州博物館爆大量館藏遺失 29件文物占中國一半

貴州省博物館傳出大量館藏文物遺失事件。（翻攝維基百科）

中國博物館管理繼南京博物院前院長徐湖平涉盜賣館藏，引發大量國寶流失後，最新資料顯示，貴州省博物館也爆出館藏文物大量遺失事件。根據中國被盜（丟失）文物信息發布平台統計，2025年全國共公布52件套被盜或遺失文物，其中貴州省博物館（老館）竟占29件套，超過中國境內總數的一半。

資料顯示，這29件套文物中，僅1件為確定遭竊，其餘28件皆列為遺失。遺失時間橫跨數十年，2000年前就不見的文物有17件套，2000年後遺失的則有12件套。文物類型涵蓋苗族傳統器物、西漢私印、漢石玦、東漢提梁銅壺，以及清代彌勒、釋迦佛銅像等，具高度歷史與藝術價值。

文物早在40年前遺失 為何2025年才公開？

針對外界質疑，貴州省文化和旅遊廳回應，相關文物是在1986年至2008年間陸續遺失或被盜，非近期事件，統一在平台發布，是為協助公安與文物單位追查流向、爭取追回可能。文化旅遊廳也表示，已成立聯合調查小組，將全面清查責任與管理流程。

博物館管理漏洞 只是個案？

部分網友對說法並不買帳，質疑多年未對外說明，近年輿論壓力升高才集中公布，直言這是博物館長期管理鬆散，甚至不排除內控失靈。也有公安人員指出，文物系統與警方之間資訊流通有限，過往案件近年公開並非罕見。

貴州省博物館表示，老館搬遷至新館期間，確實存在文物流失風險，相關遺失原因皆有紀錄可查，後續將配合調查釐清責任。

