40年前幫鍾東錦辯護 律師陳水扁還原所謂「西瓜刀」殺人事件

前總統陳水扁與苗栗縣長鍾東錦合照 圖：陳水扁臉書

[Newtalk新聞] 前總統陳水扁今日透露，當年打群架、被稱以西瓜刀殺死人的鍾東錦案件的辯護律師原來就是陳水扁。他還透露案情是，鍾東錦與友人吃宵夜時，鄰桌一名不認識喝醉酒年輕人過來摸一位小姐，引發群架，導致該最男頭部不慎碰到桌子意外死亡。

苗地縣長鍾東錦（原名鍾朝平）1986 年 5 月在台北市發生街頭鬥毆，造成一名胡姓男子傷重不治。鍾東錦當時被依「傷害致死罪」起訴，經最高法院判處有期徒刑 3 年 9 個月定讞。而鍾東錦2022年以無黨籍參選苗栗縣長時，宋國鼎、邱顯智曾舉行記者會公布當時判決書內容。而時任台北市長柯文哲與鍾東錦合體時，也曾被嘲諷「手術刀」與「西瓜刀」。「西瓜刀」則是影射他殺人爭議。

陳水扁今日在社群平台透露，原來他就是當年鍾東錦案件辯護律師。他說，《鍾東錦縣長原來是阿扁律師的當事人》。苗栗縣長鍾東錦專程到台南耘非凡感謝阿扁在出任立委前還可以執行律師業務，為他涉及的傷害致死案件辯護。

陳水扁說，約40年前，鍾東錦年輕氣盛，由於跟好友在台北市錦州街一起吃宵夜，分坐兩桌，隔鄰不認識的已醉酒年輕人過來摸其中一位小姐，引起公憤，繼而打群架，導致該醉男頭部不慎碰到桌子意外死亡。

陳水扁說，後來阿扁參選，鍾東錦多少也有幫忙。阿扁說《有夢上水》的節目如果沒停掉，鍾縣長改悔向上的故事也蠻勵志的。鍾縣長還透露2022年的縣長選舉，民進黨中央黨部秘書長曾找他談合作的可能性，他說如果民進黨的候選人可以當選，他繼續當議長也不錯，選後他再退出國民黨，就沒有2026他代表國民黨的藍綠對決。

宋國鼎於臉書公布鍾東錦案件最高法院判決 圖：宋國鼎臉書