40年前捨臺大醫工作，他成花蓮慈濟第一個外科醫師！72歲陳英和獲醫療奉獻獎：感受「被需要」的幸福
「我同樣的努力，在臺大醫院，頂多錦上添花；我在東部，卻能讓更多病人因為我的努力而得到照顧！」72歲花蓮慈濟醫院名譽院長、骨科權威陳英和，昨（11/1）日獲頒象徵台灣醫療最高榮譽的「醫療奉獻獎」。
他是花蓮慈濟第一位報到的醫師，照護花、東鄉親40年如一日。其收治超過200位僵直性脊椎炎患者，曾笑稱「這數字應該是全世界最多」，技術被收錄在美國醫學教科書中，成為全球醫師學習的範本。
而他視病猶親，常在診間蹲下身把臉貼近病人的腳，透過嗅覺去分辨傷口有沒有發炎；也因為深知病人完成植皮手術後的皮膚最脆弱，行醫45年來吹了上百顆氣球，讓截肢的病人當坐墊。
但陳英和昨天領獎時仍謙稱，「花蓮俗稱後山，但有更多奉獻獎是在山上行醫…；我的工作條件又比更多人好得太多。所以，還更要繼續努力」。
現年72歲的陳英和，1986年在臺大醫院完成骨科專科醫師訓練後，放棄留在臺大工作的機會，前往醫療資源匱乏的花蓮定居，成為慈濟醫院首位外科醫師。有趣的是，陳英和本人是虔誠的基督徒，卻來到佛教慈濟醫院，真切實踐了「以病人為本」的行醫初衷。
親聞病腳傷口、吹百顆氣球護患者脆弱膚
從醫45年，陳英和以「僵直性脊椎炎駝背矯正手術」享譽國際，自1991年施行首例迄今，已完成近300例，讓一個又一個「被命運彎曲」的病人重新挺起腰桿，其中不乏因病變導致彎腰90度、甚至無法平視的患者。
陳英和曾笑稱，自己經手的個案「這數字應該是全世界最多」，而這項技術也被收錄在美國醫學教科書「骨科新知」第8版，成為全球醫師學習的典範。
除了醫術精湛，他視病猶親與用心的態度，更讓花蓮慈院流傳著許多他與病人之間的溫馨故事。他常在診間蹲下身，把臉貼近病人的腳，透過嗅覺去分辨病人的傷口有沒有發炎；為了保護病人完成植皮手術後的脆弱皮膚，他曾吹了上百顆氣球，讓截肢病人當坐墊。也曾經為了更清楚診療病人，直接在病床前跪著問診。
視病猶親，被病人暱稱「院長爸爸」
在陳英和近半世紀的行醫過程中，最讓他印象深刻的有兩位病患。一位是2013年5月來自廈門市，身體駝背變形超過200度的曉東。收治入院時，曉東的鼻子緊貼著膝蓋，整個人看起來像是被「對折」。歷經多次矯正手術，嚴重變形的身軀得到140度的矯正量，得以「抬頭挺胸」返家。
還有一位是罹患「極重度先天性膝反曲」的團治，醫療團隊查閱中西醫學文獻，僅有2例類似個案。團治還患有「踝關節馬蹄足變形」，2014年經陳英和以結合「閉鎖式切骨矯正」、「開放式切骨矯正」的創新術式治療，團治的雙側膝部各矯正160度，身高更從術前93公分，進步到術後128公分，改善身形外觀之餘，也讓她終於能「腳踏實地」的生活。
在治療過程中，陳英和親自穿著「氣動式踝護具」示範行走、上下樓梯，模擬團治術後雙腿打直的走路方式，增加團治與家屬的信心。而陳英和精湛的醫術與用心陪伴，讓團治暱稱他為「院長爸爸」，2018年2月團治結婚，陳英和還應邀參加她的婚禮，如今團治已育有一兒一女。
▲陳英和診治團治時，跪著問診。
▲陳英和在手術後陪著團治練習走路。
不留臺大錦上添花，他到花東照顧更多病人
5年前陳英和受訪時曾提到，這是一項非常高難度的手術，但為了讓團治翻轉人生，過程中即使再辛苦，仍以病人為中心的思維，繼續努力下去。這也應合他一直以來的理念：「我同樣的努力，放在臺大醫院的話，這是一種錦上添花，所以當然我會選擇能夠留在東部，讓更多的病人因為我的努力得到醫療照顧。」
大半輩子的行醫路奉獻給花東，陳英和用手術刀寫下眾多傳奇。而他昨天獲獎詞時卻謙遜地說，偏鄉醫療雖然有些辛苦和犧牲，但其實是得到老天眷顧的工作，因為在偏鄉醫療的環境，醫病之間視彼此為家人，「我們會感受到病人對我們的全然信任，我們的被需要。」
他認為，在偏鄉從事醫療工作，更能施展抱負以及自我實現。「我們得到的回饋遠大於我們的付出，真的是很幸福。而就我們對待病人而言，偏鄉醫療讓我們能自在地保持行醫初衷，面對我們的病人，這在今日的醫療環境，也更是一種幸福。」
