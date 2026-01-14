40年前曾是鍾東錦辯護律師 陳水扁讚改悔向上很勵志

前總統陳水扁今（14）日透過臉書專頁透露，苗栗縣長鍾東錦近日專程前往台南拜訪，主要目的是感謝其在擔任立委前，曾以律師身分為鍾涉及的一樁傷害致死案件進行辯護。此次會面除了重提40年前的司法往事，鍾東錦更在席間透露2022年選舉期間，民進黨中央曾與其接觸談合作的政治秘辛。

前總統陳水扁透露，40年前曾是鍾東錦的辯護律師。（圖／陳水扁臉書）

陳水扁回憶道，約40年前鍾東錦年輕氣盛，在台北市錦州街與好友吃宵夜時，因分坐兩桌，隔鄰不認識的醉酒年輕人騷擾同行女性，引發雙方衝突。混亂中該名男子頭部意外撞擊桌面導致死亡。當時尚未從政的陳水扁受託擔任辯護律師，協助處理這起傷害致死案件。後來陳水扁參選時，鍾東錦亦曾給予協助。

苗栗縣長鍾東錦。（圖／資料照）

針對這段往事，陳水扁表示，若其主持的廣播節目《有夢上水》未停播，鍾東錦這段改悔向上的經歷其實相當勵志。兩人此次在台南的會面，不僅是當事人對昔日辯護律師的致謝，也讓這段塵封多年的司法往事與兩人淵源重新浮上檯面，展現了不同黨派政治人物間的特殊情誼。

鍾東錦在會面中更透露一項政治內幕，指出2022年縣長選舉時，民進黨中央黨部秘書長曾找他商談合作可能性。當時對方提議，若民進黨候選人能當選，鍾可繼續擔任議長，選後再退出國民黨，如此一來便能避免2026年他代表國民黨形成藍綠對決的局面。

