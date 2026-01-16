40年前涉傷害致死！陳水扁幫辯護 鍾東錦感慨：沒想到大律師成為總統
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導
苗栗縣長鍾東錦近日拜會前總統陳水扁，相關互動引發外界關注，也讓鍾東錦40年前涉及傷害致死案件的往事再度被提起。對此，鍾東錦感慨表示，當年替自己辯護的大律師，後來成為總統，而自己如今也走上政治之路，成為地方首長，人生際遇令人唏噓。
陳水扁14日發文回憶：「鍾東錦縣長原來是阿扁律師的當事人。」約40年前，鍾東錦與友人在台北市吃宵夜時，隔壁一名醉酒年輕男子疑似對同行女子不當觸碰，引發衝突並演變成打群架，該名男子頭部不慎撞擊桌角後意外身亡。鍾東錦因參與其中，當時涉及傷害致死案件，而彼時仍是律師身分的陳水扁，曾為他提供辯護。
鍾東錦昨（15）日晚間在臉書回應，指出兩人早在民國76年便已相識，當時自己仍在摸索人生方向，而陳水扁已是頗具名氣的大律師。他強調：「我不會迴避我的過去，也不會因為政治不正確，就閃躲於談論這段友誼。」
鍾東錦也提到，這次多年後再度相逢，雙方外貌與心境皆隨歲月有所轉變，但聊天的習慣依舊，話題從社會議題一路談到國家大事，立場雖不盡相同，出發點卻都是關心國家前途。
他透露，幕僚曾提醒相關談話可能被放大解讀，但他仍選擇直言不諱，「我們困頓時人家沒有嫌棄我，現在人家也許不那麼風光了，我們就撇清關係，這不厚道」，他表示陳水扁與柯文哲都是自己的好友，友誼不因外在環境而改變：「歷史會記下他們的名字，而功過，就留給後人去評斷吧。」
