40年前詐騙手法重出江湖！苦主媽媽被騙買一物「吃到洗腎」

（記者洪承恩／綜合報導）近年詐騙手法層出不窮，甚至有人鎖定長者健康焦慮下手。一名網友近日發文控訴，母親在路上遭陌生人搭訕，誤信話術購買來路不明的「青草藥」，長期服用後腎功能惡化，最後竟嚴重到必須洗腎，讓家屬痛心不已，也藉此提醒大眾務必提高警覺。

原PO在臉書社團「爆料公社公開版」發文，母親當時被對方以關心身體為由搭話，並推銷號稱可改善病況的口服青草藥，甚至聲稱是由「可電話問診的診所」開立。沒想到吃了一段時間後，身體狀況不但沒有好轉，反而急轉直下，最終被醫師告知腎功能受損，必須接受洗腎治療。

圖／40年前的詐騙手法又再度出現，苦主的母親被誆騙買青草藥，結果吃到洗腎。（翻攝爆料公社公開版臉書）

從原PO曝光的照片可見，相關藥品包裝相當簡陋，多以白色罐子或牛皮紙袋裝著，外盒僅貼上手寫或蓋章標籤，標示服用時間與次數，卻完全看不到藥品名稱、成分說明，甚至連合法藥品應有的核准字號也付之闕如，安全性令人憂心。

貼文一出立刻引發大量網友共鳴，不少人留言指出，這類詐騙其實早已存在多年，常出現在菜市場、醫院周邊或公車站等地點，專門鎖定患有慢性疾病、急於改善健康狀況的長輩。有網友直言，「旁人一看就知道有問題，但長輩往往抱著最後一線希望嘗試」，也有人分享自家親人曾花大錢購買類似藥品，所幸及時發現才未釀成更大傷害。

對此，衛生福利部也再次提醒，合法藥品在包裝與說明書上，必須清楚標示藥品名稱、許可證字號、成分、用法用量、副作用、禁忌事項，以及廠商資訊與有效期限等內容。民眾若透過陌生人或非正規管道購買藥品，極可能買到偽藥，不僅白白花錢，還可能對身體造成難以挽回的傷害。

