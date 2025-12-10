40年友誼翻船卡到誰？中切斷與日直航渡輪 客源多是中國人

切斷中日之間唯一的直航渡輪「鑒真號」。（示意圖／unsplash）





北京對日本的報復行動持續升級，卻不斷出現反效果。從文化封殺，包括取消日本藝人濱崎步在中國的演藝活動，現在還切斷中日之間唯一的直航渡輪「鑒真號」。這條航線，即便在過去中日外交最冰點時，都照常運作，如今卻喊停，只是渡輪最主要的客源是中國人，中斷之後，苦的是中國人。

中國遊客：「現在我帶大家參觀一下，新鑒真號吧。」這艘被視為中日友誼象徵的渡輪「鑒真號」，一夕之間，被北京按下暫停鍵，友誼直接靠岸斷線。

新聞主播：「這項（停行）決定，是因中方提出要求，認為無法確保乘客渡航安全。」營運鑒真號的日中國際渡輪公司表示，8日接獲中國方面的通知，鑒真號就悄悄停航，何時復航 ，目前沒人說得準。

上海旅客：「總體感覺很乾淨，而且該有的他都有了。」

主要客群，是中國赴日的留學生，以及不想搭飛機的旅客，如今一刀切，日本不痛不癢，被卡住的反倒是中國旅客。然而這還沒完。



9日晚間，濱崎步宣布，明年澳門演唱會確定取消，坦言非常痛心，也感到相當委屈。中國的這波，政治敏感操作，反而替濱崎步意外催票。



中國民眾：「民間文化交流是獨立的，不應該被國際因素一刀切，覺得非常可惜。」



旅遊被卡，演唱會被禁。政治施壓力道越拉越高，反效果也越爆越大。

中國民眾：「中山佳能幹了25年，生產了上億台打印機，說再見就再見。」中國員工突然遭到大裁員，網上卻出現奇特的逆風現象。

中國民眾：「人家關門怎麼關的？，聽清楚不是勞動法的最低配，是土豪版的分手費。」

中國員工在網路上刷一排感謝公司，因為優厚的補償，讓他們一夕翻身。



中國原本想政治施壓，對日本出手。沒想到，連鎖效應展開，衝擊先落到自己身上。

