40年投入逾百億行善！張榮發辭世10周年特展 首度公開總裁等比例蠟像

長榮（2603）集團創辦人暨總裁張榮發辭世10周年前夕，財團法人張榮發基金會與長榮集團昨（19）日舉辦感念座談，邀請多位曾受張總裁提攜或幫助的「忘年之交」齊聚一堂，分享他們過去十年間如何延續善念、逆轉人生的真實故事。基金會40年來累計投入公益超過100億元，其中近10年達40億元，持續拓展教育、文化、社福等領域，實踐張總裁「取之社會、用之社會」的信念。

這場聚會同時也揭開今（20）日開展的「所信所行‧善不止息──長榮集團創辦人張榮發總裁辭世10周年紀念特展」序幕。展覽首度公開張總裁生前委託已故蠟像大師林健成製作的等比例蠟像，重現他於2006年獲頒「大英帝國司令勳章」時的神采風貌，栩栩如生。

張榮發辭世10周年，展出逾300件珍貴文物，更首度公開張總裁等比例蠟像。（劉芯衣攝）

本次基金會於張榮發辭世10周年之際舉辦紀念特展，讓大眾理解張榮發的初心，並持續推動善的循環，促進社會和諧。包括為台灣贏下史上首面高爾夫奧運獎牌的國手潘政琮、雲林縣樟湖生態國民中小學校長陳清圳、視障歌唱家朱萬花、長榮海運大副林原生、《本心—張榮發的心內話與真性情》作者陳俍任都獲邀參加開幕，除分享對張總裁一生信念與實踐的所見所思，也見證其公益精神持續發揚光大。

紀念特展以「張榮發生平」、「創業歷程」、「公益慈善」及「十年傳承」為主軸，展出逾300件珍貴文物，包括蠟像、中日文親筆手稿、生活照片與立體展品，完整呈現這位航運巨人一生「所信所行」的精神軌跡。

展覽自1月20日至2月22日於張榮發基金會大樓B1展出，免費開放參觀（小年夜與除夕休館），長榮海事博物館也將於特展期間同步免費入場，邀請民眾一同體會「善不止息」的力量。

張榮發基金會補充，紀念展期間將在每周三推出「冰淇淋日」，參觀民眾只要秀出在臉書打卡長榮海事博物館，即可於特展區兌換限量冰淇淋。同時，現場將雙重抽獎活動，第一重只要完成指定流程，就能參加「扭蛋送好禮」，就有機會獲得貨櫃船模型、鐵達尼號微積木等紀念品；第二重為「看展送機票」，只要掃描展區現場QR Code並回答問題，即有機會獲得長榮航空全球不限航點的商務艙、豪華經濟艙與經濟艙機票等大獎。



