40年揹30命！7成住戶同意 台北最猛猛鬼大樓推重建有望

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生活中新／台北報導

「錦新大樓」，前身為「時代大飯店」，分別在1984年及1996年兩度爆發火災，共造成21人罹難；轉型為套房社區後，仍陸續傳出自殺命案，40年間奪走逾30條人命，坊間靈異傳說不斷。（圖／資料照）

台北中山區新生北路二段「錦新大樓」，前身為「時代大飯店」，分別在1984年及1996年兩度爆發火災，共造成21人罹難；轉型為套房社區後，仍陸續傳出自殺命案，40年間奪走逾30條人命，坊間靈異傳說不斷，「猛鬼大樓」之名不脛而走。如今這棟惡名昭彰的大樓悄悄在1樓設立「錦新重建服務處」，目前已有約7成住戶簽下重建意向書。

錦新大樓1樓一處辦公室已高掛斗大「錦新重建服務處」招牌，進駐的房東為旭耀資產公司。據了解，重建服務處由建商業者進駐，專門與住戶溝通重建事宜，目前已有約7成住戶簽署意向書。具體分配條件等細節仍須等後續說明會，部分住戶持觀望態度，「應該不會這麼快」順利推動。

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儘管惡名在外，錦新大樓的房市交易從未停歇。攤開實價登錄，今年至今已有3筆成交紀錄，套房坪數約7至10坪，每戶總價落在325萬至527萬元，換算單價約46至50萬元。據住戶透露，每戶月租行情約1.5萬元。

40年前，這棟建築曾是繁華的時代大飯店；歷經兩度祝融、無數命案，加上新舊任主委間的糾紛，如今試圖以重建翻轉「猛鬼大樓」的沉重標籤，能否成功，仍有待後續發展。

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