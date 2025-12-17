40年燉一碗鮮燉燕窩 天一藥廠打造新一代養生美學

近年來，愈來愈多人開始重新思考「日常補給」的方式：重視循序漸進的自然調理，比起複雜配方，更在乎成分透明與來源可信度。隨著這樣的觀念轉變，食補不再只是傳統印象裡的「進補」，而是一種展現生活品味與態度的日常選擇。面對新世代的飲食需求，天一藥廠以 40 年製藥技術為基礎，持續研發更便捷也更貼近生活的產品。

40 年中醫藥學經驗 延伸到日常飲食

深耕中藥研製逾 40 年、以嚴謹製程與品質管理建立專業形象的天一藥廠，長期以穩健的製程與嚴密的品質把關聞名。天一藥廠老董事長秉持「賣藥如賣德」的核心信念，將良心與專業視為對消費者的基本承諾，這份堅持亦延續至現任陳俊凱董事長的經營理念之中。在累積扎實技術基礎後，天一藥廠以自有品牌「天記 TIANCHI」推出「鮮燉燕窩」，將藥廠級製程延伸至日常，提供品質與便利兼具的新選擇。

天一藥廠陳俊凱董事長（右）攜研發團隊，將 40 年中醫藥學專業與嚴謹製程，延伸至日常飲食。（圖／天記TIANCHI、天一藥廠提供）

潔淨製程透明可見 以更簡單的方式享受「食養美學」

天一藥廠全新推出的「天記鮮燉燕窩」以透明製程與高品質為核心，為現代消費者帶來安心的飲食體驗。產品以溫潤、清爽的風味呈現，希望以更輕盈的形式融入日常生活，其低糖設計、簡單食材與透明製程，呼應許多女性與健康意識族群對「不複雜、有質感」的飲食偏好，成為日常中能輕鬆品味，同時展現「藥廠專業 × 食養美學」的品牌特色。

隨著年節將近，天記同步推出期間限定優惠，消費者可透過天記官方網站與合作通路輕鬆選購，成為送禮自用兩相宜的人氣首選。無論是表達對親友的關心，或作為節日生活中的溫暖滋養，禮盒皆延續品牌對品質的承諾，讓養生與心意同時到位。

推動飲食文化新方向

天一藥廠陳俊凱董事長表示：「怎麼把老祖宗的智慧，用最現代、最科學的方式帶回生活裡，一直是我們努力的方向。我也希望，在每一位朋友的日常裡，天記能陪著大家。」對於未來，天一藥廠表示將持續以更生活化的方式詮釋漢方與飲食文化，並以透明製程、環境友善與永續理念作為品牌精神。同時，cGMP 等級的新廠也正全速建置中，預計於 2027 年與大眾見面。天一藥廠期望透過「天記 TIANCHI 」品牌，逐步走進民眾生活，成為更多人心中的首選品牌。