40年牽掛，千里奔赴：專訪六小齡童 談致敬偶像宋玉慶

▲現代京劇《奇襲白虎團》第一代「嚴偉才」扮演者宋玉慶與享譽華人世界的藝術家章金萊（帶眼鏡者）。

本報記者跨海專訪享譽華人世界的藝術家章金萊（六小齡童），聽他講述一場遲來的圓夢之旅。12月18日上午的濟南，老城的銀杏葉剛落盡，寒風裹著泉城的煙火氣，卻吹不散章金萊（六小齡童）心中的熱。他專程從上海跨越千里趕到濟南，只為赴一場藏了近四十年的約：見現代京劇《奇襲白虎團》第一代「嚴偉才」扮演者、他的偶像宋玉慶。

「這一趟，一定要奔赴。」微信這邊能感受到章金萊不容置疑的堅定。他年輕時擠在劇場裡看《奇襲白虎團》的場景，至今像電影幀一樣清晰：宋玉慶飾演的嚴偉才，一身戎裝，武生的身段起落間帶著千鈞之力，槍花耍得密不透風，眼神裡的剛毅卻像火一樣燒進心裡。「那股子英雄的精氣神，我記了一輩子。」他說，後來塑造孫悟空時，那些騰雲駕霧的身段裡藏著的「剛」與「韌」，那些眼神裡的「靈」與「勇」，都離不開當年宋玉慶舞台形象的潛移默化。

「孫悟空的骨子裡，有武生的魂。」章金萊出身於紹劇猴戲世家，他表示：偶像宋玉慶演繹的傳統英雄「嚴偉才」的英雄氣，那不是演出來的，是從骨子裡透出來的。後來他演孫悟空，總想著要把這種「內在力量」揉進猴毛裡———哪怕一個翻跟頭的動作，也要有英雄的底氣。」

四十年後的重逢，沒有過多寒暄。兩人相對而坐，茶杯裡的熱氣裊裊升起，眼神一碰，就懂了彼此心裡的話。「沒有您當年的震撼，就沒有今天的孫悟空。」章金萊的話剛出口，宋玉慶就笑著拍他的肩：「你把孫悟空演到了千家萬戶，這才是真本事。」那一刻，時光仿佛倒流－當年台下仰望的少年，如今成了同樣照亮無數人的藝術家，而前輩的目光裡，滿是欣慰。

聊到戲曲傳承，兩人的話匣子打開了。章金萊說：「傳統不是鎖在博物館裡的古董，要讓它活在當下。我演孫悟空，就是想讓年輕人透過熒屏摸到老戲曲的脈———看完大聖，願意再走進劇場看看京劇、看看戲曲，這就夠了。」宋玉慶接過話：「戲曲的命，在傳承。得有年輕人接棒，既要把老祖宗的唱念做打學紮實，又要敢跟這個時代對話，讓老藝術長出新枝丫。」

這場跨越千里的奔赴，是一次晚輩對前輩的致敬，更是一次藝術靈魂的相遇。從舞台到熒屏，從嚴偉才到孫悟空，兩代藝術家走的路不同，心裡裝的卻是同一個執念：讓唱念做打的老藝術，永遠有人聽、有人愛、有人傳。