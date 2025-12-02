40年翻回原點！「這集團」8千億債臺高築 謝金河預言：隨時會倒

大陸房地產開發商萬科集團日前傳出尋求推遲償還境內債券，遭標普將長期評級從「CCC」下調至「CCC-」。財信傳媒集團董事長謝金河表示，萬科頂著超過8,000億人民幣的債務，大陸房市最後一張骨牌快撐不住，可能隨時倒下。

謝金河在臉書發文提到，在恆大、碧桂園相繼倒下後，被深圳地鐵扛起來的萬科集團危機再度浮上檯面。萬科頂著8,729.88億人民幣的債務，深圳的A股市值剩下652億人民幣，香港H股市值只有79億，資不抵債的壓力與日俱增，可能隨時倒下。

謝金河說，萬科集團的創辦人王石在1983年從賣鷄飼料起家，後來改行賣教科文具，1988年在股份制改革中開始踏上房地產的路，王石在第二次深圳標地把一塊1,200萬的地皮喊到2,000萬人民幣，從此打響名號。

謝金河回想起1990年萬科推出深圳天景花園，葉潛昭律師夫婦認識深圳國投老闆，帶他來看王石，那時深圳正百廢待舉，到處都是黃沙飛揚，他當著王石的面說好好幹，會為萬科帶來千億人民幣的財富，當時的王石還一時意會不過來，後來王石和馮侖來台灣爬玉山，他見到王石才約略想起有這段往事。

1990年前後，潘石矻也在深圳，他是一家磚廠的廠長，後來帶著80元人民幣去海南島找機會，王建林、馮侖也來了，到1994年許家印帶著秘書也在深圳找工作。1992年鄧小平的南巡帶給深圳空前機遇，王石也成為成功企業人士典範。

謝金河說，王石外遇再婚後，萬科經營權開始發生變化，最後由深圳地鐵公司拿下經營權，王石下來後，郁亮不久也被趕下來，最近祝九勝也出事，萬科人事起伏不定，去年萬科虧損302億人民幣，今年前三季再虧280億人民幣，深圳地鐵公司前三季虧損335億人民幣，萬科的債務危機再度延燒。

謝金河指出，萬科A股在2017年盛況時，股價漲到42.24元人民幣，市值高達4,106億人民幣，經過四十多年，萬科翻滾一回，似乎又要重回1990年代的起點。看著萬科與王石的起與落，更加印證中國接下來的房市泡沫旅程肯定不會輕鬆。（文/工商時報李正傑）

