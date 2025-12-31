40年老字號「今日書局」今歇業 政大人超不捨！教授：我年輕記憶的一部分

位於國立政治大學附近的40年老字號「今日書局」，今日（12月31日）結束營業。（圖／翻攝自臉書／木柵地方社團）

位於台北市的國立政治大學附近，有一間經營40年的老字號書局「今日書局」，是許多政大人的回憶，但不久前傳出將在年底歇業；而今日（12月31日）是2025年最後一天，同時也是「今日書局」的最後營業日。政大臉書粉專也特地為了今日書局發文，底下還有從學生當到教授的老師不捨回應。

「今日書局」在政大附近，是許多師生買文具的首選店家之一。但不久前今日書局在店門口掛上紅布條，寫著「結束營業，清倉大拍賣7折起」，正式宣布告別陪伴校園逾40年的歲月。當時有附近居民把相關訊息分享到臉書木柵地方社團，引發一票在地人或政大師生討論。

而政大臉書粉專也在今日下午發文紀念「今日書局」，一開頭就表示，「2025年的最後一天，陪伴政大人四十年的今日書局最後營業日」，接著介紹孫老闆在1984年從家鄉彰化北漂，當時看到不少店家頂讓，就頂下現在今日書局的店面，從1986年開業至今。

孫老闆透露結束營業的原因，一方面是下一代無意接手，另一方面是想趁還健康，與家人四處去旅遊。在政大粉專的貼文中，還看見許多學生去書局留下的小紙條，寫著滿滿的祝福與不捨，小編更將今日書局比喻成木柵一代的「燈塔」，最後則感性地說，「結束不見得必然感傷，有時更是記憶與情分的再延續」。

貼文底下，除了許多不捨留言之外，目前是政治大學會計系教授黃政仁也留言表示，「回想起來，從民國 80 年當學生，到如今成為老師，一轉眼，也走過了 35 個年頭。這段陪著許多人成長的風景，值得好好記錄下來。再見了，我年輕記憶的一部分。」

