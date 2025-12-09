「40年老店衛生令人卻步」佳德鳳梨酥遭投訴 北市衛生局要查了

北市伴手禮名店「佳德鳳梨酥」遭消費者投訴。（翻攝自佳德鳳梨酥臉書）

北市伴手禮名店「佳德鳳梨酥」近日遭消費者投訴，買回來的鳳梨酥夾雜黑色異物，但向業者反映後，對方急忙回收商品再重新寄回一份鳳梨酥，完全沒有一句道歉，也沒想處理問題。對此，北市衛生局表示將派員稽查。

根據《壹蘋新聞網》報導，投訴人指出，拆開包裝後便鳳梨酥外層夾著黑色異物，第一時間告知業者，可佳德鳳梨酥只急著要求物流趕緊回收商品，取回後也沒立刻處理，最後只重寄一份商品回來，「最後只是把我寄回去的商品再寄回來，問題那份拿去銷毀，完全沒有想幫我們處理。」

投訴人不滿買到出包商品還要受氣，批評佳德鳳梨酥態度消極且缺乏誠意，40年老店衛生令人卻步。

雖未接獲陳情，但北市衛生局表示將派員稽查，若有疏失將要求業者限期改善，複查若沒過關，將依《食安法》第8、44條處6萬～2億元罰鍰。

