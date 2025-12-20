40年詐騙手法再現！母親被誆騙買1物「吃到洗腎」…常在醫院、菜市場出沒

民眾母親遭誆騙喝下假藥，如今甚至得洗腎。圖／翻攝自FB／林口大家庭LinKou-Family

詐騙集團的手法層出不窮，讓民眾防不勝防，更有詐騙集團利用老人家想要趕快痊癒的心理推銷假草藥，就有一名網友揭露，自家母親在路邊被搭訕、推銷假青草藥，未料長期服用後腎功能惡化，如今還需要洗腎。貼文曝光後頓時引起熱議，許多網友透露這已是存在多年的詐騙手法，更會經常鎖定醫院、菜市場的慢性病長者。

一名網友日前在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」中PO文表示，母親先前在路上被搭訕，並被話術勸說購買某個提供「電話問診診所」開出的假青草藥，結果長期服用後吃壞身體，甚至需要洗腎。原PO也在附上藥物的照片，只見藥罐外貼有提醒服用者「晚餐前服用3粒」、「晨起空腹吃3粒」的字眼，草藥包裝寫有第幾個月的份量，為此也好奇是否還有其他人中招：「強大的林口人請不要再上當受騙了！」

廣告 廣告

民眾母親遭誆騙喝下假藥，如今甚至得洗腎。圖／翻攝自FB／林口大家庭LinKou-Family

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友紛紛留言表示，這其實是行之有年的詐騙手法：「林口菜市場有出現過搭訕、我朋友家人也被騙過，記得路上別被人裝熟，對方也是好幾個人，男女老人」、「我奶奶好像近幾年也買過類似的，目前也是快要洗腎的階段，但後來被爸爸發現好像全丟了」、「遇到就私下趕緊報警，全抓起來才是，目前能被騙的，可能身體過於虛弱才急著想好」、「沒有衛生署合格字號的藥品或是健康食品都不安全，一律不要買來吃！」

更有過來人表示，這類詐騙手法大多會針對醫院、診所外的長者下手：「這種手法應該有超過40年了吧，尤其在醫院等排門診出沒最多」、「我媽也在林口菜市場攤位遇過，但還好中途察覺異狀，回來跟我們分享後很明顯是詐騙，及時阻擋，他們專挑有慢性疾病的老人，假裝熱心介紹偏方、不管什麼病都能調整話術」、「在醫院門診也遇過，她們會假裝也是等候看診，然後就來跟你聊天搭訕，再來就分享那個醫生很厲害，說這個醫生長年都在國外難得回台灣，然後就熱心介紹還給電話，說先用電話聯絡，醫生在電話中就能看聽診，然後就直接說要寄藥給你，價錢很貴但也忘記多少錢了，因爲聽到這裏就知道是詐騙手法，所以就把電話掛了，記得來路不明的藥千萬不能吃，真是傷財又傷身！」



回到原文

更多鏡報報導

又有新詐騙手法！訂單驚見「花14000元購物」連電話、地址都遭盜…很多人都收到

台灣機場公然詐騙？日本妹子怨入境掃QR Code遭詐50美元 移民署澄清

搭機託運行李「被壓爛凹陷」超悽慘 880萬網友驚呼太扯了