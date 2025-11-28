40年護雲林海線 北港媽祖醫院連3年登美國雜誌全球最佳醫院前20名
〔記者李文德／雲林報導〕中國醫藥大學北港附設醫院(北港媽祖醫院)今年屆滿創院40週年，院方已「護佑四十．旭耀新程」舉辦院慶，向地方鄉親與醫療團隊表達感謝。院長吳錫金表示，今年院方屢獲多項大獎，更連3年入選美國《Newsweek》全球最佳醫院前20名，將持續為雲林海線打造值得信賴的現代化醫療中心。
中國醫藥大學於1983年接辦由北港朝天宮籌資興建的媽祖醫院，1985年正式開幕營運，當地民眾稱為北港媽祖醫院，現已滿40年，持續照護雲林沿海鄉鎮的民眾，醫院更走入社區，開辦失智據點，協助長者延緩老化。
院方在40週年系列活動中，在院區內展出攝影與繪畫比賽得獎作品，更舉辦「護佑市集」，邀集員工與社區共同參與，實踐醫院推動社會責任的承諾。
吳錫金表示，醫院持續推動智慧醫療與創新技術應用，在急重症照護方面，引進IA取栓技術，縮短腦中風病患黃金治療時間；導入 AI 骨齡判讀系統，提高診斷效率與準確率。骨科、外科等團隊精進微創手術，都能提供更快速恢復與縮短住院天數的醫療服務，全面提升病安與就醫體驗。
吳錫金表示，今年醫院在永續治理、醫療品質與國際評比上屢創佳績，獲得第四屆亞太永續行動獎金獎、第五屆台灣永續行動獎金獎、SNQ 國家品質標章三項肯定，更是連續三年入選美國《Newsweek》全球最佳醫院前2 名，展現專業、永續與品質實力，將持續為雲林海線打造值得信賴的現代化醫療中心。
