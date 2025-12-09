40年首見！沒先問「有沒有錢」害理髮店老闆娘慘虧…警察也拿賴皮男沒轍

記者陳弘逸／基隆報導

男子到基隆市中正區40年理髮老店剪頭髮不願付錢。（圖／翻攝畫面）

「可以幫我剪個頭嗎？」在理髮店，看似稀鬆平常的對話；未料，在基隆市中正區成為40年理髮老店的奇葩經歷。有名男顧客昨天（8日）前往消費，只說「幫我剪個頭」沒先說「沒帶錢」完事就要離開，被老闆娘叫住，還理直氣壯認為自己沒錯，鬧到員警到場依舊嬉皮笑臉。因此案屬「告訴乃論」老闆娘不願為150元跑法院得不償失，無奈只能放他一馬，勸告同業別上當。

此案發生在昨天（8日）下午1時許，一名男顧客到基隆市中正區正義路某理髮店剪頭髮，結束後，沒付錢就準備離開，老闆娘當場叫住對方；未料，他卻反問「我不是說請你幫我剪個頭嗎？」接著，又說「你同意了也幫我剪了，幹嘛付錢」。

廣告 廣告

霸王理髮的男子跟員警、老闆娘僵持在店門口。（圖／翻攝畫面）

此話一出，理髮店老闆娘氣炸，認為經營理髮店40年第一次碰到無賴，沒有事先講自己沒有錢，就來行霸王理髮，為宛如跟詐騙集團，騙人都不會臉紅，憤而報警。

員警到場後，剪霸王頭的男子依舊理直氣壯，不斷狡辯，請老闆娘剪頭髮，結束後才說「沒帶錢」，就算警方到場，仍嬉皮笑臉持續耍賴，讓他跟員警、老闆娘僵持在店門口。

由於此金錢糾紛，屬「告訴乃論」因此，警方只能尊重老闆娘的意願，但她認為，只為了150元費用要跑法院得不償失，無奈只好選擇不跟男子計較，還勸告同行，留意男子惡行，避免有人再受騙。

至於該名剪霸王頭的男子一聽到要放他一馬，就一溜煙閃人；老闆娘也感嘆，世間無奇不有，還要先跟顧客問清楚「你有錢付嗎？」真是傻眼，更直言，人的基本信任都沒了。

更多三立新聞網報導

退租怒槓房仲！女租客5分鐘狂飆7字經「問候對方媽媽」1原因…判無罪

「遠端窺視17天」挑1時辰16槍殺羅天義！揪31名共犯…手法令人不寒而慄

2年前狠殺南投獨居婦！墾丁打工男「良心不安」半途改變心意…到這自首

床伴換3任「南迴搞軌」殺妻詐保…主嫌先走一步！李泰安淪唯一入獄共犯

