40歲三寶媽手臂越來越壯！以為長出二頭肌…就醫檢查竟見巨大脂肪瘤

記者吳泊萱／台中報導

台中一名40歲三寶媽，近半年來覺得左手臂越來越粗，原以為是長期抱孩子、做家事練出二頭肌，沒想到手臂卻越來越腫，最後竟比右手大上一圈，嚇得她趕緊就醫。經檢查發現，原來是罹患脂肪瘤，幸好透過微創手術割除後，目前手臂已恢復正常。

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠表示，患者前來就醫時，透過觸診發現手臂上的「突起物」並不是肌肉發達，反而像是巨大腫瘤，且腫瘤直徑已超過10公分。經安排核磁共振檢查後發現腫瘤位於左上臂外側皮下，為一團多葉狀的脂肪組織腫塊，診斷為脂肪瘤。

廣告 廣告

醫師鄭旭棠指出，脂肪瘤是一種十分常見的良性腫瘤，源自脂肪細胞異常增生，可能出現在身體任何有脂肪的地方。（圖／亞大附醫提供）

由於腫瘤生長範圍已明顯造成外觀差異，除了美觀問題，若腫瘤持續增大，可能會壓迫到神經或周邊組織，導致痠麻或活動受限。醫療團隊與患者溝通後，決定採用微創技術，以3公分細小切口，精準分離並完整取出直徑約10公分的巨大脂肪瘤，手術過程非常順利，出血量極少，患者術後也恢復良好，經休養數日後已順利出院。

鄭旭棠指出，脂肪瘤是一種十分常見的良性腫瘤，源自脂肪細胞異常增生，可能出現在身體任何有脂肪的地方，從手臂、背部到大腿都有可能，大多數脂肪瘤生長緩慢、柔軟且可推動，常常在民眾洗澡或穿衣時才意外發現，有些人甚至會誤認是長痘痘或脂肪堆積、肌肉腫脹，忽略潛在嚴重風險。

隨著微創手術進步，只需3公分細小切口，就能精準分離並完整取出直徑約10公分的巨大脂肪瘤。（圖／亞大附醫提供）

鄭旭棠提醒，脂肪瘤通常沒有明確的單一成因，一般認為與遺傳體質、脂肪細胞分化異常、曾受撞擊或慢性刺激有一定相關，具有脂肪瘤家族史的人確實會較常見，但並不限於特定性別或體型，也不是只有「胖的人」才會長出脂肪瘤。至於患者最擔心「脂肪瘤會不會變成癌症」，其實脂肪瘤絕大多數都屬良性，與惡性腫瘤脂肪肉瘤兩者完全不同，民眾不必過於恐慌。

鄭旭棠建議，如果發現身體某部位短時間內迅速變大、質地變硬、固定不易推動或合併疼痛等症狀，務必盡快就醫排除惡性可能，不可自行按摩或擠壓，以免造成反效果。必要時，手術切除是最根本的治療方式，隨著微創手術普及，現在手術傷口變小、復原快，患者也不需要擔心會留下大範圍疤痕。



更多三立新聞網報導

4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女

23歲女出車禍「斷骨刺肺」！胸腔灌滿血看不出來…醫護驚喊：差點沒命

以為痔瘡流血！他照大腸鏡一切正常…醫觸診警鈴大響：是「罕見癌」

手足每人至少罹3癌！台中罹癌世家「恐怖基因」作祟…最小10歲就癌逝

