40歲上班族旅費剩2千！梭哈買彩券「幫助花蓮」 抱走6.92億元頭獎
去年11月14日花蓮開出威力彩頭獎！對此，台彩總經理謝志宏透露，這名中獎人是年約40歲的上班族，當時是請年假到花蓮旅遊，旅程快結束時，把剩下的旅費拿去買彩券，想著要貢獻給花蓮，結果隔天對獎時發現中了頭獎。謝志宏表示，中獎人希望對外傳達「存好心、做善事，善美行」的觀念。
花蓮「積財庫」彩券行去年11月14日開出威力彩頭獎，台彩總經理謝志宏表示，中獎人是在台北上班約40歲的上班族男子，當初中獎人是請年假跟朋友到花蓮旅遊，在旅程快結束時，買完伴手禮後還剩2千元現金，決定要在花蓮把錢花光，幫助花蓮經濟。
中獎人路過「積財庫」彩券行時，發現最多人排隊，因此決定前往。中獎人接著聽從老闆的建議，花1400元購買「八連碰」。隔天對獎時，手機App一直顯示金額超過5萬元，還以為是系統異常，直到中獎人去官網核對，才發現自己中威力彩頭獎；另外由於是包牌結構，還有12注3獎以及15注5獎，總金額高達6.92億元。
中獎人坦言，在得知喜訊後，由於情緒起伏太大難以入眠，在兩週內瘦了2公斤，工作還因為不專心被老闆唸，但他告訴自己「有頭獎靠」，才默默撐下去。為求萬全，他將彩券放進夾鏈袋、收入保鮮盒中，直到完成所有兌獎程序。
謝志宏透露，中獎人決定捐出各600萬給「弘道老人福利基金會」、「一粒麥子社會福利慈善基金會」、「基督教芥菜種會」等3個平常有在捐款的單位，剩下3200萬捐給中國信託慈善基金會統籌運用，一共5千萬元；另外他將包100萬元的紅包給花蓮積財庫彩券行，他也會買房，進行理財規劃。
謝志宏說，中獎人希望全程可以保持匿名，不公開任何個資，而他透露過去有小額捐款的習慣，也習慣在彩券高額獎金累計到一定的金額後，就去購買公益彩券；他希望對外傳達的一句話就是「存好心、做善事，善美行」。
更多鏡報報導
尾牙工讀妹抽到最大獎！下秒公開做「1舉動」老闆氣炸 過來人嘆：不長眼
怒批101「踐踏職安、拿人命宣傳」！工傷協會被罵爆 再發7點聲明反擊
開槍射殺罹癌87歲嬤！孫子落網喊「這是安樂死」：就像拔掉呼吸器
林美貞「不再委屈」狠斬20多年情絲 孫興復合女富商！甜蜜同框喊「愛人」放閃
其他人也在看
大樂透一注獨得6.9億！台彩曝幸運兒背後故事
大樂透一注獨得6.9億！台彩曝幸運兒背後故事EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
花蓮旅遊包牌大樂透8連碰 台北單身男爽中6.9億
去年11月14日在花蓮市「積財庫彩券行」開出的大樂透頭獎6.9億元，中獎人是台北40歲出頭的單身上班族，他因當時花蓮有災情，決定去貢獻一下經濟，因此開車跟朋友去花蓮玩幾天，買了伴手禮後身上還剩2千元，決定買彩券把錢花光，聽了彩券行老闆推薦花了1400元包牌大樂透8連碰，結果對中頭獎1注、3獎12注、自由時報 ・ 17 小時前 ・ 1則留言
霸王車累犯拒付670元車資 司機好心改收100也遭拒
花蓮一名林姓男子，日前從花蓮玉里一家醫院搭計程車前往瑞穗火車站，到站後司機收取跳錶670元，林男卻稱錢包掉了，身上僅剩零錢百餘元，即使司機妥協願收取100元車資，林男也不肯掏錢，因而被司機直接載往警局，警方調查後發現林男有過搭霸王車紀錄，警詢後被依詐欺罪送辦。鏡新聞 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
蘭馨交流協會攜手家扶 重建花蓮學子教育希望
為協助花蓮地區在遭遇堰塞湖嚴重洪災後的災後重建，國際蘭馨交流協...TCnews慈善新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
兌獎兼偷竊？頭份彩券行被女子「夾」走刮刮樂 警方追人中
農曆春節將近，不少民眾會買彩券試手氣，刮刮樂買氣也升溫，不過，有一名女子在苗栗縣頭份市某家彩券行兌現彩金時，涉嫌趁店員不注意之際，用包包為掩護，順手夾走5張200元的刮刮樂離去；女子行徑被店家監視器攝錄下並被PO網。警方表示，已受理被害店家報案，掌握嫌疑人追緝中。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台彩春節加碼 12億元創高（1） (圖)
迎接農曆春節，台灣彩券總經理謝志宏（後中）26日在台北出席記者會宣布加碼內容，3款電腦型彩券，加碼總獎金新台幣12億元、創史上新高。中央社 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
40歲男剩2000元博一把！爽抱6.92億大樂透頭獎：不怕老闆了
40歲單身未婚的陽光男孩在台北上班，只是開車去花蓮玩，買伴手禮買到身上剩下2000元，抱著一顆想把剩下的錢花掉的心情，花 1400 元，就抱走高達 6.91 億元的大樂透頭獎，寫下近 5 年來最高獎金紀錄，還一口氣包辦參獎、伍獎，總計 6.92 億元。Yahoo股市 ・ 18 小時前 ・ 509則留言
花23元就中千萬！7-11開出8張大獎發票 中獎門市一次看
財政部25日公開「114年11-12月統一發票」中獎號碼，千萬元特別獎的獎號為「97023797」，200萬特獎的獎號為「00507588」。7-ELEVEN這期則有8位幸運兒，分別開出3張千萬特別獎台視新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
威力彩連26摃 下期頭獎上看7.7億元
威力彩再度槓龜。26日晚間開出的威力彩本期頭獎未能送出，已連續26期摃龜，累積獎金持續墊高。台彩預估下期單期銷售金額2.3億～2.5億元，下期（1月29日）頭獎金額上看新台幣7.7億元，續創農曆年前買氣高峰。中時財經即時 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
7.7億威力彩頭獎等你拿！ 一夕致富有機會
根據最新派彩結果，本期（1／26）威力彩頭獎、貳獎依然雙雙槓龜，參獎開出20注，各得獎金15萬元。威力彩頭獎已經連續26期沒有開出，預料買氣將更加火熱。台彩表示，威力彩下期（1／29）預估銷售2.3至2.5億元，頭獎累積金額預估上看7.7億元。想要成為億萬富豪的朋友，千萬要好好把握機會！中時財經即時 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
蘭馨交流協會啟動「蘭馨之子」長期扶助計畫 攜手家扶重建花蓮學子教育希望
為協助花蓮地區在遭遇堰塞湖嚴重洪災後的災後重建，國際蘭馨交流協會中華民國總會展現高度社會責任與行動力，由總監施秉慧親率團隊深入花蓮縣光復鄉，串聯大進國小、光復國中、光復商工及花蓮家扶中心，鎖定政府補助無法涵蓋的「邊緣家庭」學子，啟動「蘭馨之子」長期扶助計畫。（見圖）蘭馨交流協會的團隊在花蓮家扶的「光復彩虹工作站」親自頒發134萬8000元的獎助學金與「夢想福袋」，共有三十七名從學齡前到研究所階段的學子受惠，確保學習路途不因災變而中斷。施秉慧提到，「蘭馨之子」方案的誕生，是源於團隊深入災區後，瞭解許多受災家庭生活陷入困境，卻因法規限制無法申請低收入戶補助，成為社福體系中未能充分照顧的一群。為此，蘭馨決定與花蓮家扶中心及光復地區的學校深度合作，突破過往「一次性捐款」的框架，改 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台彩春節加碼12億元史上新高 大樂透2/12起連開20天 加開大小紅包
迎接農曆春節，台灣彩券公司今天（26日）宣布加碼內容，3款電腦型彩券，加碼總獎金新台幣12億元、創史上新高；其中，大樂透2月12日起連續開獎20天，除億元頭獎，今年加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」。Yahoo即時新聞 ・ 17 小時前 ・ 24則留言
善念旅途中悄然發酵 年假花蓮行40歲上班族抱回大樂透6.92億
去年11月14日在花蓮開出的大樂透頭獎，為一名在台北上班、約40歲的男性幸運抱回，總中獎金額約6.92億元。台灣彩券總經理謝志宏接見這名中獎人，第一印象是「陽光型」，這位中獎人堅持不能透露他的身分，因為這位男士平常就有作小額捐款，因此，他認為只要「存好心、做好事、即有善的循環」中時財經即時 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
歷經道路中斷、糧食耗盡！花蓮馬太鞍溪堰塞湖降挖成功 施工人員搭直升機撤離
林業保育署花蓮分署表示，歷經近一個月的艱險施工，成功將馬太鞍溪堰塞湖蓄水量由 27.9 萬立方公尺降至 2.6 萬立方公尺，工作已達預期目標，大幅降低堰塞湖蓄水所帶來的潛在風險。14名施工人員於今(2...華視 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
花蓮光復鄉清淤42萬噸 環境部感恩餐會致敬災後重建英雄
為感謝去年923花蓮光復鄉洪災，全國各界志工與團體無私投入救災，環境部25日在花蓮舉辦感恩餐會，邀請超過120個奔赴前線的公私單位，現場超過四百人參與。環境部長彭啓明親自頒發紀念獎座，向所有協助馬太鞍中廣新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
快訊／全家開出2張千萬發票！他花49元買熟食中獎 幸運門市曝
財政部公布114年11-12月統一發票中獎號碼，全家便利商店本期開出14組大獎，包括2張千萬特別獎、2張2百萬特獎、5張20萬頭獎和5張雲端發票專屬獎1百萬，其中1名超級幸運兒僅花49元買熟食就抱回1,000萬元。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 8則留言
花蓮1400元「8連碰」獨得6.92億！單身男應對老闆罵「沒差我有頭獎靠」
財神爺降臨花蓮！一名40歲單身未婚的陽光男孩在台北上班，只是開車去花蓮玩，買伴手禮買到身上剩下2000元，抱著一顆想把剩下的錢花掉的心情，花 1400 元，就抱走高達 6.91 億元的大樂透頭獎，寫下近 5 年來最高獎金紀錄，還一口氣包辦參獎、伍獎，總計6.92億元。沒想到這一順手之舉，竟讓他身價暴漲。中獎後他雖興奮到失眠暴瘦2公斤，但上班面對老闆刁難，不僅沒離職，還在心中默念「我有頭獎可以靠」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 6則留言
新／11-12月發票千萬獎號「97023797」出爐 急尋上期11位百萬得主
又是幾家歡樂幾家愁的時刻！統一發票114年11-12月期中獎號碼於今（25）日下午正式開出，本期千萬特別獎號碼為「97023797」，兩百萬特獎號碼則為「00507588」。財政部提醒民眾趕緊拿起手邊發票對獎，或許財神爺早已悄悄降臨；與此同時，官方也發出緊急協尋令，指出上一期9-10月還有多達11張百萬以上的大獎無人認領。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
威力彩頭獎飆6.9億！4生肖「新年走大運」財富滾滾來
威力彩頭獎上看6.9億元，《搜狐網》運勢專欄點名4生肖，新的一年財運亨通，不僅賺錢機會多，轉運速度快，有機會獲得意外之財，生活也將更加富足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
2大超商、全聯開出千萬發票！他1元買袋中100萬 中獎門市一次看
財政部公布114年11-12月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN、全家和全聯福利中心皆開出千萬發票，有超級幸運兒花23元買泡麵中1000萬，還有幸運兒只花1元加購購物袋就中雲端發票專屬獎1百萬。(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言