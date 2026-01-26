40歲上班族旅費剩2千！梭哈買彩券「幫助花蓮」 抱走6.92億元頭獎

花蓮「積財庫」彩券行去年11月14日開出威力彩頭獎。示意圖／鏡報

去年11月14日花蓮開出威力彩頭獎！對此，台彩總經理謝志宏透露，這名中獎人是年約40歲的上班族，當時是請年假到花蓮旅遊，旅程快結束時，把剩下的旅費拿去買彩券，想著要貢獻給花蓮，結果隔天對獎時發現中了頭獎。謝志宏表示，中獎人希望對外傳達「存好心、做善事，善美行」的觀念。

花蓮「積財庫」彩券行去年11月14日開出威力彩頭獎，台彩總經理謝志宏表示，中獎人是在台北上班約40歲的上班族男子，當初中獎人是請年假跟朋友到花蓮旅遊，在旅程快結束時，買完伴手禮後還剩2千元現金，決定要在花蓮把錢花光，幫助花蓮經濟。

中獎人路過「積財庫」彩券行時，發現最多人排隊，因此決定前往。中獎人接著聽從老闆的建議，花1400元購買「八連碰」。隔天對獎時，手機App一直顯示金額超過5萬元，還以為是系統異常，直到中獎人去官網核對，才發現自己中威力彩頭獎；另外由於是包牌結構，還有12注3獎以及15注5獎，總金額高達6.92億元。

中獎人坦言，在得知喜訊後，由於情緒起伏太大難以入眠，在兩週內瘦了2公斤，工作還因為不專心被老闆唸，但他告訴自己「有頭獎靠」，才默默撐下去。為求萬全，他將彩券放進夾鏈袋、收入保鮮盒中，直到完成所有兌獎程序。

謝志宏透露，中獎人決定捐出各600萬給「弘道老人福利基金會」、「一粒麥子社會福利慈善基金會」、「基督教芥菜種會」等3個平常有在捐款的單位，剩下3200萬捐給中國信託慈善基金會統籌運用，一共5千萬元；另外他將包100萬元的紅包給花蓮積財庫彩券行，他也會買房，進行理財規劃。

謝志宏說，中獎人希望全程可以保持匿名，不公開任何個資，而他透露過去有小額捐款的習慣，也習慣在彩券高額獎金累計到一定的金額後，就去購買公益彩券；他希望對外傳達的一句話就是「存好心、做善事，善美行」。



