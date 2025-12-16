「40歲了還在呼呼」！安心亞開唱遭狠酸 一票網不忍出面打臉

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星安心亞日前登上2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」開唱，以紅色貼身短裙火辣亮相，一連帶來多首歌曲，包括〈呼呼〉、〈來追我男友吧〉等，不過卻有網友狠酸安心亞都40歲了「還在呼」，掀起一票人的討論。

近日，安心亞表演片段在網路上流傳，雖然有人稱讚，但同時也有網友質疑演藝圈是否沒人，「要40了，呼了十幾年」、「現在40了還在呼，演藝圈是沒人了？」、「請問他的代表作是？」，就連表演造型都被嫌棄，然而，安心亞還未出面回應，已經有一群網友發聲反駁。

網友力挺直言「有安心亞等級就該偷笑了，大牌都在對岸」、「有一首可以呼好幾年的歌看來也是本事」、「唱跳越來越穩」，還有人提到安心亞近幾年在演藝圈的表現可謂是影視歌三棲，事實上，安心亞除了擁有歌唱實力以外，主持功力、演技也備受肯定，演出多部戲劇的安心亞，曾在2023年憑藉《牛車來去》入圍金鐘最佳女主角，更在日前開播的戲劇《整形過後》擔綱主演。

安心亞近來表演遭酸。（圖／翻攝自安心亞IG）

