40歲以上「4分之1」有勃起障礙！醫揭解方

▲勃起困難是不少男性的難言之隱，醫師表示，可依照嚴重程度、成因以不同方式治療。（示意圖／取自shutterstock）

[NOWnews今日新聞] 勃起困難是不少男性面對性生活時的難言之隱。根據統計，台灣40歲以上男性約有4分之1出現勃起障礙，60歲以上更超過半數。顧家醫療總院長顧芳瑜指出，可依照嚴重程度、成因透過不同方式進行治療。

顧芳瑜說明，最常見的第一線治療為口服藥物，依藥效發作時間與持續時間的不同，適用情境也略有差異。部分藥物起效快、效果強，適合臨時使用；另有可每日服用的低劑量處方，適合做為長期維持勃起功能的日常療法。

廣告 廣告

但若本身已有多重慢性病，如糖尿病、高血壓、血脂異常等，血管彈性已明顯下降，震波效果可能相對受限。

進一步的治療選項還包括注射療法與真空助勃器。而當上述療法皆無明顯改善時，則可進一步評估是否適合植入人工陰莖。顧芳瑜指出，目前人工陰莖手術在台灣每年進行約50例。

人工陰莖不會變長 醫提醒：體位也會有限制

顧芳瑜進一步解釋，目前臨床常用的人工陰莖以單件式為主，結構簡單、可彎折，無需開關操作，感染風險低、使用壽命較長。這類裝置可想像成一根具彈性的柱狀體，植入後平時可將陰莖向下彎曲以利排尿，使用時再手動調整角度，即可進行性行為。

不過顧芳瑜提醒，人工陰莖並不會讓陰莖「變長」，反而多數術後會比原本勃起狀態略短，約為原長度的8到9成。這是因為裝置無法模擬海綿體充血膨脹的狀態，且為避免人工裝置頂到底會導致穿出或組織損傷，手術時植入長度會以8分滿為原則。

顧芳瑜指出，術後陰莖硬度為固定狀態，性行為體位也有些限制，例如不適合進行女上男下，以免造成人工陰莖折斷風險。

顧芳瑜提到，有些患者在了解人工陰莖後，才知道性功能障礙並不等於只能放棄。包括中風後或癌症術後期盼回復性生活，甚至是中老年尋求第二春的男性，都有方法可重建親密關係。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

盼找回初心！台大兒醫感人短片 兒科醫向病童訴真心：會一直陪你

75歲男確診「攝護腺癌第三期」！頻尿恐成警訊 4症狀注意

漢來海港、饗麻饗辣PLUS挨罰3萬！食藥署稽查飲料「腸桿菌超標」