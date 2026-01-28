40歲以下糖尿病患增 飲食型態是關鍵

第二型糖尿病屬於代謝性疾病，會造成全身都廣泛的健康問題。在台灣成年人糖尿病盛行率約10%，與遺傳及生活飲食習慣相關，或續發性：其他內分泌疾病導致。

睿鳴堂中醫診所吳宛容中醫師表示近年來低於40歲以下的年輕盛行率增加，與飲食習慣及工作型態的轉變相關，隨著經濟發展，勞動的工作型態轉為靜態，外食取代了家中用餐有關，加上下午茶、飲品文化風氣的盛行，及工作社會高壓力，總體變成容易發炎的身體環境。糖尿病由西醫診斷，糖化血色素≥6.5%或飯前血糖≥126 mg/dl 2次，或隨機血糖≥200 mg/dl。糖尿病前期是可以逆轉的時期，糖化血色素介於5.7-6.4%或飯前血糖100-125mg/dl，一開始的症狀較不典型，可能只出現體重增加、口乾口渴，應及早介入預防，直到比較嚴重出現「三多一少」，「多吃、多喝、多尿、體重減少」，才可能就醫診斷糖尿病，此時胰臟已經過度工作分泌胰島素，胰島功能下降。

糖尿病併發症：

視網膜病變

腎病變

神經病變：周邊運動及感覺異常，手麻腳麻。自律神經：胃輕癱、便秘、神經性膀胱、性功能異常等等

加速動脈粥狀硬化

感染：泌尿道炎、受傷傷口難以癒合

皮膚：棘皮症（皮膚皺摺處，如頸部、脖子後、腋下、腹股溝變得暗沉粗糙，就像洗不乾淨的污垢）

建議定期健康檢查，提早發現，出現亞健康狀況可與您的中醫師詢問調理體質。

吳宛容中醫師說明糖尿病在中醫稱為消渴，分成「上消」、「中消」、「下消」，「上消」指的是口乾多飲，「中消」指的是吃得多或消化不良，「下消」指的是排尿量多或尿濁，以上症狀可能同時出現。

●上消為主

症狀：口乾舌燥、煩渴多飲、喜歡喝冰飲、尿量多

中藥：清熱潤燥、生津止渴

●中消為主

(1)腸胃火旺

症狀：吃多、容易飢餓、便秘、口渴、尿多

中藥：清胃潤燥、、生津止渴通便

(2)脾胃氣虛

症狀：飢餓但食欲差、口渴不喜歡喝水、消化不良、大便軟、疲倦、尿清

中藥：補氣化濕、固精、生津止渴

●下消為主

(1)肝腎陰虛

症狀：頻尿、尿量多、尿混濁、尿甜、口乾、失眠、煩躁、腰膝酸軟

中藥：滋陰固腎、潤燥止渴

(2)陰陽兩虛

症狀：頻尿、尿色清白量多或混濁、口乾不喜歡喝水、面目暗黑、全身怕冷、腰膝酸軟、腹瀉、浮腫

中藥：溫陽滋陰補腎

降糖穴位：

早晚或有空時按壓，每次按壓30秒，共3-5分鐘。

魚際：清肺熱、利咽喉

內關：和胃、寬胸、安神

足三里：調理脾胃，和腸消滯，清熱化濕，扶正培元

三陰交：補脾土助運化通氣滯

降糖飲食：

澱粉：十穀米、蓮藕、山藥

蔬菜：枸杞、苦瓜、大黃瓜、薑絲冬瓜、秋葵

吳宛容中醫師分享預防勝於治療

飲食習慣：原型食物，多五穀米、多蔬菜，少水果、少麵包麵條

少喝含糖飲料、酥脆的零食、加工食品、炸辣烤物

生活中融入活動，每天走路活動30分鐘，分成三次飯後散步各10分鐘

建立一週三次以上運動習慣，每次50分鐘，包含有氧運動及肌力訓練

充足睡眠，不熬夜，紓解壓力



