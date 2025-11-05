40歲以下糖尿病暴增25%！專家：市售飲品7成高糖「這癌症」發生率飆6倍
記者簡浩正／台北報導
台灣40歲以下族群糖尿病發生率增25%，未健康飲食是主因之一。手搖飲是年輕族群的最愛，雖有不少人選少糖、減糖，但專家警告，市售包裝飲品約七成屬「高糖」產品，盼政府強化減糖行動。
中華民國糖尿病衛教學會今日舉行記者會，發表最新《台灣糖尿病年鑑》，並提出「全民減糖行動」的關鍵建言。
國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成表示，根據健保資料庫與全國數據分析，台灣糖尿病人口已突破256萬人，呈現「高齡化與年輕化並存」的雙重挑戰，其中40歲以下族群的糖尿病發生率竟暴增約25%。更值得高度警惕的是，惡性腫瘤超越心血管疾病，成為糖尿病患者首位死因，占比高達24.5%，顯示糖尿病對全民健康構成更嚴峻的威脅。
他說，糖尿病患者的冠狀動脈疾病、中風、心衰竭風險分別較一般人高出2–4倍，根據年鑑最新統計顯示，每100名糖尿病患者中，就有約10人曾罹患腦中風，另有高達26人罹患心血管疾病。而近年惡性腫瘤死亡比例已逐漸超過心血管疾病，成為台灣糖尿病患者的首位死因（佔24.5%），胰臟癌發生率更約是一般人的六倍。面對「高齡共病複雜化」與「年輕患者快速增加」的雙重壓力，維持醫療品質與資源平衡是當前最大挑戰。
台大醫師、糖尿病衛教學會理事王景淵也提醒，糖尿病不再只是單純的代謝疾病，而是影響多重器官系統的全身性慢性病。慢性高血糖與胰島素阻抗引發的低度發炎與氧化壓力，會損害心血管、腎臟、神經與免疫功能，並提高癌症風險，糖尿病的流行趨勢已涉及公共衛生、腫瘤學、感染學與整合照護的全人健康挑戰。
根據「國民營養健康狀況變遷調查」，逾30%成人每天飲用含糖飲料，青少年族群更高。市售包裝飲品約七成屬「高糖」產品，近半數（41.6%）單份含糖量超過世界衛生組織（WHO）建議上限25公克，全糖手搖飲更有98%嚴重超標。
新竹台大分院新竹醫院營養師兼主任、中華民國糖尿病衛教學會監事歐陽鍾美說，減糖已經是全球共識行動。上述調查顯示，甚至連年輕人喜歡的微糖，也就是3分糖手搖飲，仍有28%糖分超標。針對含糖飲料加稅政策的支持度，曾有調查顯示，59.9%受訪者支持含糖飲料稅。台灣優先應該要有政策建立統一警示標示制度。
她呼籲政府應積極借鏡英國、南非、新加坡等國經驗，如新加坡實施含糖飲料分級制，以「紅黃綠燈」作為含糖量警示，以及提高含糖飲料稅，同時食品業界亦能配合減糖政策，進行部分配方改良，全方位改善飲食環境，達到預防糖尿病等慢性疾病的目的。
糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，台灣近年新發糖尿病人數持續上升，更令人憂心的是年輕化的趨勢愈發明顯，認為這代表台灣飲食文化與生活習慣出了問題。學會特別提出「減糖行動」，不只是呼籲少吃甜，而是一個全民健康的倡議。
更多三立新聞網報導
股票、房東族無法拆單！補充保費「股利、租金」改結算制 480萬人受影響
大家都吃錯！國人「3成血脂異常」立冬過度進補恐中風 醫揭3招救心血管
全球疫情增溫！新冠疫苗1個月破百萬人接種 12日增「Novavax 」疫苗可打
不是老化！他排尿不順竟攝護腺癌晚期 「4大症狀」常延誤就醫
其他人也在看
中國男童腹痛「開刀遭摘6器官」無法進食
[NOWnews今日新聞]真活摘器官？中國男童腹痛開刀「被切6器官」無法正常進食中國山東一名10歲男童因腹痛就醫，發現腹部有病變必須立即開刀，但術後家長發現兒子被摘除6個器官，從此無法正常進食，悲痛的...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
坣娜證實肺腺癌病逝！丈夫曝臨終遺願：緊抱愛妻直到平靜離開…「居家安寧」6項護理服務圓善終
資深歌手坣娜（原名唐娜）病逝享年59歲，原本外界傳她是胰臟癌過世，但坣娜的丈夫薛智偉今（10/31）日發出聲明指出，證實妻子罹患肺腺癌，抗癌4年終不敵病魔，於10月14日離世。薛智偉說，坣娜在2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，當時因疫情影響不便就醫。她長期都有定期抽血檢查，檢查結果一直良好，沒想到同年12月確診為肺腺癌第四期。坣娜離世前3個月，身體明顯虛弱。她沒選擇在醫院病房治療，而是與丈夫商量，希望能以居家安寧的方式走完人生。薛智偉說，坣娜臨終當日，「我在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開人世。」據衛福部統計，2023年逾4.2萬人接受安寧緩和醫療，其中約1.8萬人選擇「居家安寧」，但多數家屬因無照護經驗，仍傾向等待醫院安寧病床。其實目前安寧居家可提供的護理服務有6大項，除了醫療方面的協助，也提供心理、靈性諮詢與家屬的哀傷輔導，圓滿臨終病人「回家圓善終」的心願。幸福熟齡 ・ 1 小時前
46歲運將突發高燒不退！就醫驚覺「肝功能受損」 竟是養鸚鵡釀禍
綜合陸媒報導，林男半月前飼養了一隻鸚鵡，因駕車工作無法照料，便將鸚鵡放入口袋隨身攜帶。不料數日後，他突發高燒至38.7℃，伴隨畏寒、乾咳與全身乏力，自行服用感冒藥後仍反覆發熱，並出現頭暈、反應遲鈍與精神萎靡等症狀。家人發現林男情況不對，趕緊將他送醫。檢查結果顯...CTWANT ・ 19 小時前
男星罹鼻咽癌如「數千螞蟻爬臉」！名醫籲1飲食要節制
男星陳振華回顧與鼻咽癌搏鬥1年的歷程，形容神經痛有如「數千隻螞蟻在臉部爬」，苦不堪言，還好第3次化療後面部神經痛感全消。國內頭頸癌權威醫師指出，鼻咽癌的成因研究顯示與基因遺傳、飲食習慣及1種病毒關係密健康2.0 ・ 10 小時前
「最帥展昭」驚傳猝逝！醫揭運動後心臟不適奪命2大元兇，冒冷汗是警訊
曾在《碧血青天楊家將》中飾演「展昭」一角、被封為「最帥展昭」的59歲前亞視小生甄志強，驚傳於上海猝逝，消息震驚演藝圈。據悉，他是在打球後突感心臟不適後離世。醫師警告，運動後出現的胸悶、冒冷汗，絕非只是健康2.0 ・ 10 小時前
地瓜葉穩血糖又抗癌 醫：2吃法是大忌
地瓜葉含有豐富的多酚、花青素等營養成分，具有穩定血糖和抗癌潛力，但中醫師提醒，由於其屬性偏涼，不適合涼拌或生食。此外，地瓜葉含有維生素K和高鉀，特定族群應謹慎食用。中天新聞網 ・ 3 小時前
山東10歲男童腹痛就醫 6器官無故遭切除！母崩潰：兒無法正常進食
綜合陸媒報導，2023年10月26日就讀山東菏澤一間小學五年級的10歲男童小燁，與同學玩耍時撞到腹部，放學回家後持續腹痛，他的母親岳女立刻帶他前往當地醫院檢查。檢查初步判斷為腹部血塊，醫師建議住院觀察；沒想到進一步做CT後，發現小燁的胃與胰腺間有「佔位性病變」，必須...CTWANT ・ 1 天前
41歲女星0期乳癌「全切」 僅1%機率仍不幸復發
41歲日本女星藤原宏美在八年前因左胸突發劇痛，被診斷出罹患0期乳癌。儘管選擇了乳房全摘手術以降低復發風險，她仍在術後一年面臨復發，但經過七年的抗癌歷程，如今已能健康生活並重返演藝圈。中天新聞網 ・ 6 小時前
不用萬步！最新研究：日行「這步數」就能延緩失智症
阿茲海默症是長者失智的主因之一。一篇新發表在知名期刊的文章指出，對於大腦已經開始出現該疾病分子跡象但尚未出現任何認知症狀的老年人來說，每天走3千～5千步，就能幫助延緩認知能力下降，認知退化延後約3年，而每天走5000–7500步的人，延後幅度可達7年。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
資深法官周盈文腦出血搶救中！「1常見病」釀禍：500萬人小心
65歲的資深法官周盈文，昨(3日)下午被發現倒臥於辦公室內，疑似因腦部出血昏迷，緊急送往台大醫院搶救中，初步懷疑是因高血壓引發腦溢血。醫師表示，腦出血就是腦中風，最常見的原因就是高血壓。因此，高血壓病患者務必控制日常的血壓值。預估計，台灣約有500萬名高血壓患者。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
麵包中恐有2A級致癌物 「這零食」含量比它多1000倍
研究指出，麵包烘烤會產生WHO列2A級可能致癌物丙烯醯胺，但正常攝取不會顯著提高癌症風險，需長期大量暴露才有疑慮。張適恆醫師提醒，台式麵包糖油鹽較高更需注意，建議選擇添加少的麵包、避免烤焦，並減少油炸食品攝取。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吃爆豆腐、雞胸肉，為何還會「肌少症」？醫揪台灣人1習慣釀「蛋白赤字」：身體沒吸收，腎臟快累死
跌倒是我國年長者事故傷害死亡原因第2名，防跌首要維持肌力與平衡，除了運動之外，也應攝取足夠熱量與蛋白質。不過國人雖然普遍知道蛋白質的重要性，飲食習慣中卻潛藏引發肌少症的風險——早餐蛋白赤字。營養師建議，早餐至少應攝取2份蛋白質，譬如200毫升豆漿就是1份蛋白質，搭配雞蛋、豆製品等，補足早餐蛋白質所需。幸福熟齡 ・ 1 天前
手術前一刻被喊卡？只因「沒停藥」 醫：可能危及生命
桃園醫院骨科病房護理長王瓊玉指出，術前未依醫囑停藥是導致手術臨時取消或延期的主要原因之一。一名李姓女性病患經過長時間等待準備接受手術，卻在手術前一刻被告知必須取消或延期，原因是她忘記依醫囑停用特定藥物。中天新聞網 ・ 1 天前
瘦瘦針讓他大減32公斤！ 停藥恐復胖？醫師曝「逐漸減量」是關鍵
花蓮一名42歲王姓男主廚，體重曾高達125公斤，今年初因燙傷住院時意外發現罹患第二型糖尿病與嚴重脂肪肝，住院期間每日需施打4針約120單位胰島素控制血糖。透過連續性血糖監測器（CGM）即時數據結合每周一劑瘦瘦針，8個月後成功減至93公斤，甩肉32公斤並改善糖尿病狀況。中天新聞網 ・ 7 小時前
59歲坣娜胰臟癌逝！常被當「腸胃病」，9成確診已晚期…誰是高危險族群？醫：罹糖尿病5年要留意
女星坣娜傳於本月16日病逝，享年59歲，據悉是不敵胰臟癌離世。胰臟癌素有「癌王」之稱，由於早期症狀不明顯，即使出現不適，也常被誤認為腸胃病，等到明顯出現黃疸、體重驟減等警訊時，往往已是晚期、甚至喪失手術機會。值得注意的是，糖尿病是胰臟癌的危險因子之一，研究顯示罹患糖尿病超過5年，胰臟癌風險是無糖尿病者的2倍，因此控制血糖與三高至關重要。幸福熟齡 ・ 1 天前
更年期「腹部脂肪」更易囤積！壯世代女性掌握3招 管理體重好簡單
女性一生中有三個時期特別容易發胖，分別是懷孕後、更年期後以及談戀愛期間。其中「更年期肥胖」問題尤為普遍，主要源自荷爾蒙變化、代謝速率下降以及睡眠品質降低等多重因素的交互作用，壯世代女性更要多加注意。健康2.0 ・ 10 小時前
只是血糖、血壓高一點，怎麼就要洗腎？66歲退休公務員不甩5警訊：才1年「腎臟喪失排毒功能」
「三高」高血壓、高血糖與高血脂，是造成腎損害的主要原因。根據研究，中老年高血壓患者罹患慢性腎臟病風險，約為一般人的2.2倍。醫師呼籲，高風險族群應每3至6個月定期檢查，及早發現、延緩惡化，避免走上洗腎之路。幸福熟齡 ・ 7 小時前
天旋地轉梅尼爾氏症！內耳積水惹禍 低鈉、減壓、睡飽三招防復發
近年來有不少人為了梅尼爾氏症而困擾，這個讓人突然天旋地轉、失去平衡合併耳鳴及其悶脹感的疾病，往往在毫無預警的情況下發作，嚴重影響工作與生活品質。而梅尼爾氏症並非單純的眩暈，其實是內耳淋巴液失衡引發的複雜病症。NOW健康 ・ 1 天前
吃完午餐就昏昏欲睡？ 專家推「211」原則助腦袋清醒
外食族或多或少有過早餐吃不多，中午飽餐一頓下午就昏昏欲睡的狀況，其實問題出在食物比例吃錯了。台中呼吸治療師公會長照顧問黃慧菁指出，午餐是重啟身體能量與代謝的開關，建議大家按照「211」原則吃飯，讓餐後腦袋變清醒、擺脫午後疲倦。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
早餐蛋餅這樣吃！增肌減脂完美搭配 專家推薦5吃法 1作法是低卡零食
早餐愛吃蛋餅嗎？不論是餅皮軟Q或金黃酥脆的蛋餅，都各有擁護者，但蛋餅多用油煎，熱量高嗎？對於想減脂控制體重的民眾，可以用蛋餅當早餐嗎？營養師孫語霙分享5種低卡蛋餅吃法，每捲不超過450大卡，還能吃到均健康2.0 ・ 1 天前