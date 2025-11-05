40歲以下糖尿病暴增25%！專家：市售飲品7成高糖「這癌症」發生率飆6倍

記者簡浩正／台北報導

許志成表示，根據健保資料庫與全國數據分析，台灣糖尿病人口已突破256萬人，呈現「高齡化與年輕化並存」的雙重挑戰。（圖／記者簡浩正攝影）

台灣40歲以下族群糖尿病發生率增25%，未健康飲食是主因之一。手搖飲是年輕族群的最愛，雖有不少人選少糖、減糖，但專家警告，市售包裝飲品約七成屬「高糖」產品，盼政府強化減糖行動。

中華民國糖尿病衛教學會今日舉行記者會，發表最新《台灣糖尿病年鑑》，並提出「全民減糖行動」的關鍵建言。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成表示，根據健保資料庫與全國數據分析，台灣糖尿病人口已突破256萬人，呈現「高齡化與年輕化並存」的雙重挑戰，其中40歲以下族群的糖尿病發生率竟暴增約25%。更值得高度警惕的是，惡性腫瘤超越心血管疾病，成為糖尿病患者首位死因，占比高達24.5%，顯示糖尿病對全民健康構成更嚴峻的威脅。

他說，糖尿病患者的冠狀動脈疾病、中風、心衰竭風險分別較一般人高出2–4倍，根據年鑑最新統計顯示，每100名糖尿病患者中，就有約10人曾罹患腦中風，另有高達26人罹患心血管疾病。而近年惡性腫瘤死亡比例已逐漸超過心血管疾病，成為台灣糖尿病患者的首位死因（佔24.5%），胰臟癌發生率更約是一般人的六倍。面對「高齡共病複雜化」與「年輕患者快速增加」的雙重壓力，維持醫療品質與資源平衡是當前最大挑戰。

台大醫師、糖尿病衛教學會理事王景淵也提醒，糖尿病不再只是單純的代謝疾病，而是影響多重器官系統的全身性慢性病。慢性高血糖與胰島素阻抗引發的低度發炎與氧化壓力，會損害心血管、腎臟、神經與免疫功能，並提高癌症風險，糖尿病的流行趨勢已涉及公共衛生、腫瘤學、感染學與整合照護的全人健康挑戰。

歐陽鍾美說，減糖已經是全球共識行動。呼籲政府極借鏡英國、新加坡等國經驗，如新加坡實施含糖飲料分級制，台灣應要有政策建立統一警示標示制度。（圖／記者簡浩正攝影）

根據「國民營養健康狀況變遷調查」，逾30%成人每天飲用含糖飲料，青少年族群更高。市售包裝飲品約七成屬「高糖」產品，近半數（41.6%）單份含糖量超過世界衛生組織（WHO）建議上限25公克，全糖手搖飲更有98%嚴重超標。

新竹台大分院新竹醫院營養師兼主任、中華民國糖尿病衛教學會監事歐陽鍾美說，減糖已經是全球共識行動。上述調查顯示，甚至連年輕人喜歡的微糖，也就是3分糖手搖飲，仍有28%糖分超標。針對含糖飲料加稅政策的支持度，曾有調查顯示，59.9%受訪者支持含糖飲料稅。台灣優先應該要有政策建立統一警示標示制度。

她呼籲政府應積極借鏡英國、南非、新加坡等國經驗，如新加坡實施含糖飲料分級制，以「紅黃綠燈」作為含糖量警示，以及提高含糖飲料稅，同時食品業界亦能配合減糖政策，進行部分配方改良，全方位改善飲食環境，達到預防糖尿病等慢性疾病的目的。

糖尿病年鑑揭全人健康挑戰，糖尿病衛教學會倡議全民減糖是根本。（圖／糖尿病衛教學會提供）

糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，台灣近年新發糖尿病人數持續上升，更令人憂心的是年輕化的趨勢愈發明顯，認為這代表台灣飲食文化與生活習慣出了問題。學會特別提出「減糖行動」，不只是呼籲少吃甜，而是一個全民健康的倡議。

