40歲以下糖尿病激增25%
近年糖尿病有年輕化趨勢越發顯著，四十歲以下族群患者發生率暴增二十五%。中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，高糖高熱量飲食、外食頻繁與運動不足等不良生活習慣，是推升年輕族群罹病的主因。由於年輕患者病程長，併發症如視網膜病變、腎病變與心血管疾病更早出現，對個人生活品質與國家醫療資源造成長期負擔。
據健保資料庫與數據分析，台灣糖尿病人口已突破二五六萬人，呈現「高齡化與年輕化並存」雙重挑戰，其中四十歲以下族群的糖尿病發生率竟暴增約二十五%。更值得高度警惕的是，惡性腫瘤超越心血管疾病，成為糖尿病患者首位死因，占比高達二十四‧五%，顯示糖尿病對全民健康構成更嚴峻的威脅。
《臺灣糖尿病年鑑》召集人也是國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成指出糖尿病患者的冠狀動脈疾病、中風、心衰竭風險分別較一般人高出二至四倍，根據年鑑最新統計顯示，每一百名糖尿病患者中，就有約十人曾罹患腦中風，另有高達二十六人罹患心血管疾病。而近年惡性腫瘤死亡比例已逐漸超過心血管疾病，成為臺灣糖尿病患者的首位死因（佔二十四‧五%），胰臟癌發生率更約是一般人的六倍。他指出高胰島素血症與IGF-1軸活化促進細胞增生、慢性發炎與氧化壓力造成DNA損傷、肥胖與脂肪肝（MASLD）共病影響代謝癌症風險。學會理事王景淵也提醒，糖尿病不再只是單純的代謝疾病，而是影響多重器官系統的全身性慢性病。
許志成表示，逾兩成糖尿病患者在五十歲前確診，顯示糖尿病不再是中高齡專屬疾病，延長的疾病存續期也提高照護難度。面對「高齡共病複雜化」與「年輕患者快速增加」的雙重壓力，維持醫療品質與資源平衡是當前最大挑戰。
「減糖行動」不只是呼籲少吃甜，而是一個全民健康的倡議。根據「國民營養健康狀況變遷調查」，逾三○%成人每天飲用含糖飲料，青少年族群更高。市售包裝飲品約七成屬「高糖」產品，近半數含糖量超過世界衛生組織建議上限二十五公克，全糖手搖飲更有九十八%嚴重超標。監事歐陽鍾美指出，減糖是最根本且具經濟效益的預防策略，也是改善全民健康結構的關鍵。她呼籲政府應積極借鏡英國、南非、新加坡等國經驗，包裝上營養警示圖案，加強校園與社區宣導，以及提高含糖飲料稅，同時食品業界亦能配合減糖政策，達到預防糖尿病等慢性疾病的目的。
