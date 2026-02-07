40歲兒宅在家 父為兒徵婚牽線成功包3萬8

民宅掛出徵婚告示。（圖／東森新聞）





台南市南區一處民宅掛出徵婚告示，這是陳姓屋主要給大兒子徵婚。屋主說小兒子在大三時因為車禍過世，40歲的大兒子目前還單身，工作正常卻不急著找對象，他才會貼公告幫大兒子徵婚，介紹成功的還給3萬8的紅包給紅娘，而大兒子要求的對象則希望合得來，工作能固定周休的女生。

40歲出頭的陳先生就是徵婚的主角，他希望找到談得來的女生，工作最好的白天班能固定周休。

徵婚男子陳先生：「正常工作一定要有的對不對，然後就不要有什麼，不好的習慣等等之類的。」

廣告 廣告

而65歲的父親為了，幫兒子找到理想對象，在屋外掛出徵婚告示，寫著吾兒四十未成親，有人牽成禮金38000元，父親這麼急是因為，三個小孩女兒出嫁有外孫了，但是小兒子在大三打工時車禍身亡，從事汽車零件工作的大兒子，收入穩定但是回家就是打電動，真的急死了父母。

陳姓屋主：「因為年輕人不緊張，我們老人家會緊張，你說他30歲我們就比較放心，現在他40了對不對，他再不娶哇要怎麼辦。」

屋主希望幫兒子找到35歲以下，個性單純善良有人緣的女子，因信仰因素不要從事屠宰業就好，不過屋主妻子倒覺得，有沒有結婚是緣份問題。

屋主妻子：「隨緣你沒有緣分，沒辦法去娶妻，你有緣分才有辦法娶妻。」

鄰居：「現在還有介紹的嗎，現在都是年輕人，自己在自由戀愛都自由戀愛，還有人介紹嗎沒有吧。」

而看了徵婚啟事鄰居則認為，現在年輕人越來越多人不結婚，要靠人牽紅線真的難。

更多東森新聞報導

「47歲」高嘉瑜徵婚 本人怒發聲…網笑：煎熬他！

婆婆幫大姑徵婚「機車行的不配」 網笑傻：不怕沒飯吃

北台灣大藥局老闆開1條件徵兒媳 上億房產皆可過戶

