40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因

【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。

李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，患者自行到門診就醫，自述看診前一晚跟朋友吃了羊肉爐後，身體就開始不舒服，不斷的跑廁所尿尿，但是卻一直有解不乾淨，想尿卻尿出不來的感覺，整夜上廁所10多次，抱怨根本沒辦法睡覺。

患者說，除了進補吃羊肉爐外，還有喝烈酒，身體沒有任何疼痛，沒有發燒、沒有腰痛，就不斷的跑廁所。

黃品叡指出，羊肉爐在燉煮的過程中，可能加入米酒、薑、當歸等進補食材，都屬於行氣活血的藥材，再加上患者喝烈酒，酒精刺激到攝護腺導致發炎，攝護腺因此腫大讓尿道受到壓迫，造成排尿困難、頻尿、尿急等症狀。

黃品叡說，攝護腺肥大是中老年人常見的疾病，很多男性經常疏忽，罹患病症卻不自知，常見症狀包含尿流細小、無力、中斷、遲緩、排尿困難、尿不乾淨感，或是頻尿、急尿、夜尿次數增加等，冬天進補吃了當歸鴨、麻油雞、羊肉爐等含刺激性的食物，很容易讓攝護腺發炎。

攝護腺發炎的症狀有頻尿、急尿、小便時有灼熱感，當攝護腺發炎腫脹後，小便會痛、甚至會尿不出來，如果腫脹的很嚴重，有可能10幾個小時都不會解尿，造成下腹部腫脹疼痛。

「補過頭對身體就是負擔與傷害。」黃品叡建議，民眾進補後可以多喝水，把刺激性的酒精、食物從體內排除，該患者則先給予藥物治療，改善攝護腺發炎症狀，後續再給予追蹤。同時，也建議40歲以上的男性，如果家族史有攝護腺問題，就要開始進行攝護腺檢查，50歲以上的男性每年進行一次檢查。

泌尿科主治醫師黃品叡建議，民眾進補後可以多喝水，把刺激性的酒精、食物從體內排除。李綜合醫院提供

