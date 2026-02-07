南部中心／林俊明、陳芷萍 台南市報導

現代人晚婚，讓不少家長看在眼裏，急在心裏。在台南市南區就有一位父親，擔心40歲的兒子始終沒有對象，在自家外牆張貼「徵婚啟事」，只要有人幫忙牽線媒合成功，就送上3萬8千元紅包答謝，引發鄉里熱議。兒子出面表示，自己是隨緣派，父親擔心香火無法延續，才會這麼積極。





40歲大兒子仍單身！ 父親好著急 開價3萬8徵紅娘

65歲的陳先生擔心40歲的長子始終沒有對象，在自家外牆張貼「徵婚啟事」。（圖／民視新聞）

住家外牆上貼著一張紅紙，上頭寫著「吾兒四十未成親，有人牽成禮金參萬捌仟元」，原來是張徵婚啟事，住在台南南區的陳姓父親，為了兒子的終身大事，把住家當成佈告欄，公開徵求媒人牽成。陳先生：「因為年輕人不緊張，我們做父母的會緊張。他都四十歲了，若還不娶，香火也沒了。長相美美的、有人緣，重點是有人緣、善解人意。不要超過三十五，因為如果超過三十五，生育的問題嘛。」陳姓老翁說，他有兩個兒子和一個女兒，女兒已經嫁人生子，二兒子則在八年前車禍身亡，想要延續陳家香火，就只能靠大兒子。大兒子目前從事汽車零件相關工作，收入穩定，平常喜歡騎摩托車出去玩，對於結婚這檔事，似乎一點都不急。

陳家大兒子出面表示，自己是隨緣派，父親擔心香火無法延續，才會這麼積極。（圖／民視新聞）

陳先生大兒子說，「這個是爸爸的主意，我是隨緣派的，所以我是還好。理想對象條件大概就是玩一起玩、玩得起來，然後想法不要偏差太多就好。」陳先生妻子倒是很釋懷：「他緊張我不緊張，隨緣啦，真的是隨緣啦，你沒緣份，沒辦法娶老婆。」徵婚啟事背後是父親對傳宗接代焦急，引起左鄰右舍熱議，不過，鄰居表示，陳家大兒子平常都住在高雄路竹，並不住在這裏，不熟不敢亂介紹。鄰居：「現在都是年輕人自由戀愛，還有在介紹的嗎？沒有吧！你說要介紹嘛，你也要了解男的本身品性方面有的沒的，你都不了解，你要怎麼幫人家介紹？這我不認識要怎麼介紹，對不對？這又不是在牽豬哥啦，對不對？」復古的徵婚方式，成功在街頭巷尾掀起話題，現在透過媒體和網路傳播，會有更多人知道，「尋媳大作戰」是否能因此開花結果。













原文出處：40歲大兒子仍單身！ 父親好著急 開價3萬8徵紅娘

