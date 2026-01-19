40歲失業求救文引暴動！網推「3捷徑」起薪6萬起跳

生活中心／曾詠晞報導



近日PTT一則關於「中年沒錢沒專長」的求助貼文引發熱議，原PO擔心自己40歲想換工作，在求職網上卻只能找到保全之類的職缺，似乎一輩子就此定型。此番言論一出，立刻引起廣大網友們的討論。其中，內行網友揭露完全不同的視角「技術勞動力市場正出現嚴重斷層」，只要選對賽道，40 歲大叔也能在職場下半場打出精彩的逆襲戰。





40歲絕望喊「沒錢、沒薪水」！網友狂推「3高薪職缺」門檻低、不怕AI取代

40歲網友在PPT尋求找幫助，多數網友推薦他找這3大行業。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）

「駕駛類工作」是中年轉職的黃金選擇，網友說公車司機底薪6萬起步，更有不少資深司機月薪突破8萬。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）

擺脫低薪標籤！「駕駛類」職業成中年翻身捷徑

原PO在PPT貼文表示，自己40歲想要換工作，但沒專長也沒錢，在求職平台看了一輪，仍舊找不到一個適合自己的工作，因此悲痛的詢問網友「是不是沒救了？」。底下不少網友熱情提出建議，點名「駕駛類工作」是中年轉職的黃金選擇。雖然需要體力與專注度，但薪資回報相當亮眼。網友分析，目前公車、客運司機嚴重缺人，若願意考取大客車駕照，起薪至少6萬元起跳，未來甚至有機會衝破8萬元，收入遠超一般行政職 。此外，自由度較高的計程車或Uber，若願意認真投入經營，同樣能穩定養活自己。

網友推薦去做計程車或外送，不但時間自由，還可以想工作就工作，想休息就休息。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）

留言區對於保全這一職業也是高度稱讚，屬於無門檻也不會被AI取代的工作。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）

不偷不搶的高薪保證！保全與物流的「穩定價值」

針對原PO擔心的保全職務，許多網友也給予了全新的評價。在缺工潮下，不少夜班保全職缺開出5萬元的高薪。對於追求穩定的人來說，這也是一份「正當且穩定」的選擇。除此之外，物流產業同樣是缺工潮下的重災區。在數位購物進入主流的時代下，物流人員、外送員的需求量極大，其「入行門檻低、自由度高」的特性，讓沒有特定專長的 40 歲族群具備極佳的銜接彈性，只要「有手有腳」且願意付出勞力，就能快速獲得現金回報 。除了這兩個大方向，留言區還有一些有趣的看法「去學做裝潢啊，藍海ㄟ」、「少年ㄟ安啦！買個gopro轉職網紅啊！」、「炒股炒房」、「推薦學水電創業，我覺得不錯，AI難取代」。

原文出處：40歲絕望喊「沒錢、沒薪水」！網友狂推「3職缺」門檻低、不怕AI取代

