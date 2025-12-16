40歲女團自嘲是「離婚姐姐聯盟」 抓猴靠第六感
由「財富女神」王宥忻領軍，攜手關關、Cony、艾軒三位商界女強人組成的話題女團「F40」，近日受邀擔任「白雪綜藝·劇團」30 週年演唱會嘉賓，正式站上舞台獻出成團以來的處女秀。平日叱吒商場的女總裁們，為了圓夢挑戰唱跳演出，從自嘲「五肢不協調」一路苦練到笑稱「靈肉分離」，過程笑料百出，也讓全場感受到滿滿誠意。
雖然在各自事業版圖中都是頂尖領袖，但談到「女團出道」，F40 成員坦言壓力絲毫不輸創業。關關幽默表示，自己上一次認真跳舞，已經是幼稚園畢業典禮。為了不在舞台上同手同腳，四人密集排練超過百次舞步，只為撕掉「肢體障礙」標籤，展現最好的自己。
關關笑說，唱歌同樣是大考驗，以前在 KTV 的角色就是「專業分母」，負責吃喝不負責開口；艾軒也自嘲，過去要她唱歌只有兩種情況，不是自己喝醉，就是大家都喝醉。這回即便只分配到一句歌詞，仍讓她形容是「拿命在拚」。
高強度的發聲與情感訓練，也讓團員身心俱疲。關關分享一段趣事，透露曾因壓力過大，半夜驚醒夢到自己簽了「大體捐贈同意書」，還把老公搖醒說要出門「捐軀」，讓對方一頭霧水、哭笑不得。Cony 則形容排練後全身痠痛到彷彿「靈魂跟肉體分家」，直呼現在全身都不像自己的。
F40 另一個引發討論的標籤，是四位成員皆曾有過婚姻經驗。面對「離婚姐姐聯盟」的稱號，她們不避諱過往，反而以幽默態度回應。對於網友笑稱她們最適合代言徵信社，團員霸氣表示：「抓猴不只靠證據，還有女人的第六感。」
談到最想代言的產品，姐姐們卻瞬間少女心爆發，點名婚紗、旅行社與瘦身美容相關品牌。她們笑說，即便走過婚姻的起伏，也希望每年都能拍婚紗，紀錄最美狀態，傳遞「女人任何時候都值得漂亮活著」的正能量。
