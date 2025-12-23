40歲女師血壓失控 亞東醫院揭次發性高血壓可逆關鍵

（記者陳志仁／新北報導）年僅40歲的李老師生活規律、飲食清淡，卻在例行健檢中發現血壓高達170/100毫米汞柱，長期服藥仍反覆失控，甚至出現手抖、心悸與肌肉無力等症狀，經檢查才發現非單純高血壓；亞東醫院心臟血管內科醫師徐御凡說，李老師確診為「原發性醛固酮增多症」，屬次發性高血壓的一種。

圖／徐御凡醫師提醒，年輕高血壓、血壓難控或伴隨異常症狀，可能是次發性高血壓，應及早檢查與治療。（亞東醫院提供）

徐御凡醫師表示，李老師進一步檢查發現血鉀偏低，最終確診為「原發性醛固酮增多症」，屬於次發性高血壓（Secondary Hypertension）的一種，經針對病因治療後，血壓逐漸穩定，相關不適也明顯改善；臨床上不少血壓控制不佳的患者，其實存在可治療的潛在原因，並非所有高血壓都「找不到原因」。

高血壓不一定「沒原因」 次發性高血壓有機會改善甚至逆轉

徐御凡醫師指出，多數民眾熟知的原發性高血壓，常與年齡、遺傳、飲食習慣與壓力相關，難以確認單一病因，但若高血壓是由腎臟疾病、內分泌異常、血管結構問題或藥物所引起，則屬於次發性高血壓；此類高血壓的關鍵在於，只要針對根本原因治療，血壓往往能明顯改善，甚至恢復正常。

徐御凡醫師說明，次發性高血壓成因多元，常見包括腎臟疾病、內分泌失調（如醛固酮過多）、腎動脈狹窄，以及長期使用某些藥物；不同成因會伴隨不同警訊，例如低血鉀、心悸、出汗、體重異常變化或肌肉無力等症狀，若能及早辨識，有助於提升治療成效。

年輕高血壓別輕忽 出現這些警訊應考慮次發性高血壓

徐御凡醫師提醒，若30歲前即出現高血壓、血壓數值過高（收縮壓 >180 mmHg 或舒張壓 >110 mmHg）、使用三種以上降壓藥仍難控制，或原本穩定的血壓突然惡化；甚至合併低血鉀或心悸、出汗或體重明顯變化，都應高度懷疑次發性高血壓，及早就醫檢查，以找出可能的病因。

徐御凡醫師補充，在診斷上，醫師會依個別狀況安排血液、尿液、荷爾蒙檢測，並搭配影像檢查與24小時血壓監測，以釐清高血壓的真正原因；呼籲若年紀輕就出現高血壓、血壓長期難以控制，或合併其他異常症狀，千萬別輕忽，可能是次發性高血壓，及早對症治療才能更有效控制血壓，為健康加上一層保障。

