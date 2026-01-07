40歲女師飲食清淡，血壓卻飆170！吃藥仍失控手抖、心悸…5徵兆揪出「次發性高血壓」：有機會逆轉
高血壓通常與年齡、遺傳、飲食與壓力有關，但有些人年紀輕輕、生活飲食自律，血壓卻仍失控，要當心有其他原因！有位40歲女老師飲食清淡、生活規律，但一次健檢卻發現血壓高達170/100，服藥仍反覆失控，還出現手抖、心悸等不適。進一步檢查才揪出「次發性高血壓」，對症治療後血壓明顯改善。醫師提醒，高血壓不一定沒原因，年輕就血壓失控者，及早找出病因，有機會逆轉、免於長期用藥。
年僅40歲的李老師生活規律、飲食清淡，從未想過自己會與高血壓扯上關係。然而一次例行健檢，卻發現血壓高達170/100 mmHg。即使持續服用降血壓藥物，血壓仍反覆失控，還出現手抖、心悸與肌肉無力等不適症狀。
進一步檢查發現，李老師的血鉀偏低，追查後確診為「原發性醛固酮增多症」，屬於次發性高血壓。經過針對病因的治療後，她的血壓逐漸穩定，相關不適也明顯改善。
高血壓未必「沒原因」，次發性高血壓可逆轉
亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師指出，像李老師這類血壓控制不佳的情況，在臨床上並不少見。高血壓不一定都是單純的原發性疾病，有些患者其實存在可治療的潛在病因。
徐御凡指出，多數人熟知的高血壓屬於「原發性高血壓」，與年齡、遺傳、飲食與壓力等因素相關，通常難以找出單一病因。但若血壓升高是由其他疾病或藥物引起，則屬於「次發性高血壓」。
此類次發性高血壓最大的特點在於，只要能治療根本原因，血壓往往可明顯改善，甚至恢復正常，這與僅靠調整生活型態或增加降血壓藥物劑量，有本質差異。
次發性高血壓成因症狀一次掌握
次發性高血壓的成因相當多元，常見與腎臟疾病、內分泌異常、血管結構問題，或藥物與飲食習慣有關。徐御凡提醒，不同原因會伴隨不同症狀，及早辨識並對症治療，有助於血壓穩定與整體健康改善。
次發性高血壓5警訊
徐御凡提醒，如果出現以下情況需特別留意，血壓升高可能並非單純原發性高血壓：
●30歲以前即出現高血壓
●血壓非常高（收縮壓 >180 mmHg 或舒張壓 >110 mmHg）
●使用三種以上降血壓藥仍無法有效控制
●原本穩定的血壓突然惡化
●伴隨低血鉀、心悸、出汗或體重明顯變化
若符合上述情況，建議及早就醫並進行進一步檢查。
找出原因，血壓控制更有力
在檢查方面，醫師會依病患個別狀況安排血液與尿液檢查，評估腎功能、電解質及荷爾蒙變化，並搭配腎臟超音波、電腦斷層、核磁共振或24小時血壓監測等檢查工具，以釐清高血壓的真正原因。
徐御凡呼籲，若年紀輕輕就出現高血壓、血壓長期難以控制，或合併其他異常症狀，千萬別輕忽，可能是次發性高血壓。及早檢查、對症治療，才能更有效控制血壓，並為健康加上一層保障。
